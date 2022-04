Ce salariu încasează lunar Ioana Ginghină de la teatru și din pensia alimentară. Ce declarații a făcut în acest sens actrița

Ioana Ginghină a dat dovadă de foarte multă sinceritate, așa cum o știe toată lumea, și a dezvăluit care este suma de bani pe care ea o încasează de la teatru lunar. Iată și care este totalul de bani pe care ea îl primește și de la fostul soț, ca pensie alimentară pentru creșterea fiicei lor.

Ce salariu încasează lunar Ioana Ginghină de la teatru și de la Alexandru Papadopol pentru creșterea fiicei lor

Ioana Ginghină este o actriță foarte cunoscută la noi în țară și muncește foarte mult pentru cariera ei. Aceasta este cunoscută pentru multele roluri pe care le-a avut de-a lungul timpului în televiziune, dar și pe cele mai mari scene ale teatrului românesc.

Citește și: În ce relație a rămas fiica Ioanei Ginghină cu tatăl său, Alexandru Papadopol. Cât de bine se înțelege cu iubitul actriței

Iată ce sume de bani încasează lunar vedeta:

„Îmi pun lunar de-o parte o sumă pe care am voie să o consum. Este vorba de 8.000 de lei – salariul de la teatru și pensia alimentară de la Alexandru. Tot în aplicație notez absolut toate cheltuielile: facturi, mâncare de la supermarket, meditațiile fetiței… (…) Înainte nu reușeam să strâng mare lucru. Dar nu știi ce înseamnă să strângi bani! E ca la greutate – vezi miracolul cu ochii tăi. Pe mine aplicația asta m-a educat. Până nu am văzut, nu credeam. Acum am zile când nu cheltuiesc deloc', a declarat Ioana Ghinghină pentru Click!.

„O luasem razna de tot cu cumpărăturile. Dădeam și 6.000 de lei lunar pe haine. Când nu erau pentru mine, erau pentru Ruxi, fiica mea, sau pentru Cristi, iubitul meu. Când nu cumpăram pentru ei, dădeam banii pe creme, pe cosmetice sau produse pentru păr. Zici că aveam o boală să cheltuiesc', a mai spus ea pentru sursa citată.

Citește și: Pentru cine bat clopotele de nuntă în 2022. Care sunt cele mai nerăbdătoare vedete care vor să ajungă la altar

În ce relații a rămas Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină, cu tatăl său

Deși mama sa este despărțită de tatăl său de câțiva ani, Ruxandra încearcă să petreacă timp alături de amândoi și să mențină o relație frumoasă cu aceștia. În cadrul unui interviu pentru viva.ro, Ioana Ginghină a discutat despre acest aspect al vieții lor.

Actrița a dezvăluit că fiica sa păstrează o legătură constantă cu tatăl său și că relația lor este una normală.

„De curând, am scris un articol pe blog în care am vorbit despre miturile adolescenței. Nu știu de ce se crede că această perioadă este ceva rău. Nu e așa și crede-mă că lucrez cu adolescenți de vreo 20 de ani și acum am și una acasă.

Depinde mult de la individ la individ și mai contează și educația până în adolescență. Ruxandra și Alexandru au o relație normală de tată și fiică. S-au făcut acum trei ani de când m-am separat de Alexandru, lucrurile s-au așezat foarte frumos în timp și mă bucur acum de o familie frumoasă, din care face parte și el.”, a mărtusit Ioana Ginghină, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, vedeta a mai evidențiat faptul că se înțelege foarte bine cu fiica sa și o susține în tot ceea ce își dorește să facă. Mai mult decât atât, actrița a declarat că Ruxandra are o personalitate foarte puternică de care este mândră.

„Eu sunt un părinte relaxat, așa am fost mereu, și am mare încredere în Ruxi, dar și în timpul pe care eu l-am investit în ea. O ador, sunt cel mai mare fan al ei. S-a dezvoltat atât de frumos și este o mândrie pentru mine să mi se spună cât de frumoasă este Ruxandra ca personalitate. Și mi se spune din toate părțile, deși nu este un copil care învață și iubește școala.”, a mai adăugat ea.

Vezi cum s-au descurcat echipele la marea finală Dancing on Ice: Vis în doi ▶ Noul episod e în AntenaPLAY