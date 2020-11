Imagini cu Dan Negru tânăr. Cum arăta la primele apariții TV

Show-urile sale de Revelion au avut un impact atât de mare asupra telespectatorilor din diferite generații încât "Fac revelionul cu Negru" a devenit o exprimare populară pentru cei care petrec noaptea dintre ani acasă, la televizor.

Acesta a avut umeroase emisiuni la Antena 1, perecum:

Next Star - Antena 1, Guess my age - Ghicește Vârsta, Beat the Blondes - Te pui cu Blondele, Let's make a deal - Batem Palma, Ciao Darwin, Plasa de stele, Competiția, Liga Fantastică Gazeta Sporturilor, O seară de vis împreună cu Mihaela Rădulescu, Go, Academia Vedetelor, Ziua Judecății, Geniali, Jeux sans Frontieres- hub in Saint Tropez, Teledon 2001-2009/ Teledon Colectiv( 2015) / Teledon Pandemia Coronavirus (2020), Vreau să fiu stewardesă, Echipa Fantastică, Șerifi de România, Scena Misterelor și Revelioane 1999-prezent.

