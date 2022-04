Imagini de la aniversarea lui Nuțu Cămătaru. Ce a publicat Codin Maticiuc de la ziua celui despre care a scris o carte

Codin Maticiuc a publicat pe contul său de Instagram imagini de la petrecerea aniversară a lui Nuțu Cămătaru. La împlinirea celor 58 de ani, Nuțu Cămătaru a avut o petrecere de pomină, la care au cântat mai mulți maneliști, printre care Florin Salam și Tzancă Uraganu.

Tortul aniversar a avut forma copertei cărții despre el, scrisă de Codin Maticiuc. Actorul i-a urat „La mulți ani” lui Nuțu Cămătaru, publicând mai mult eimagini de la petrecere, pe contul său de Instagram. În imagini, Nuțu Cămătaru apare zâmbind cu gura până la urechi, bucurându-se de evenimentul la care a fost protagonist.

În una dintre imaginile surprinse de Codin Maticiuc, Nuțu Cămătaru apare ținânu-și în brațe fiul pe care îl are cu soțiia sa, Claudia Balint.

Recent, Codin Maticiuc a lansat cartea „Viața lui Nuțu Cămătaru. Dresor de fraieri”, unde a scris poveștile interlopului pe un plan, dar și observațiile lui, privindu-i comportamentul în diverse situații. În ceea ce privește povestea de dragoste dintre Claudia Balint și Nuțu Cămătaru, pe numele său real Ion Balint, Codin Maticiuc a spus:„E o poveste de dragoste extraordinară. Am luat exemplu din povestea lor”.

Claudia Balint, soția lui Nuțu, a povestit în cartea lui Codin Maticiuc despre momentul în care s-a căsătorit cu Nuțu Cămătaru.

”Am participat zece persoane, că nu aveam voie mai mulți. Nu am purtat rochie, pentru că era destul de frig. Nici el nu a purtat costum. Ca să îmi aduc aminte de ziua aia, după-amiază mi-am tatuat chipul lui pe spate, iar pe degetul pe care se poartă verigheta mi-am tatuat inițiala lui”, a povestit Claudia Balint în cartea lui Codin Maticiuc, potrivit redactia.ro.

Codin Maticiuc s-a întâlnit în anul 2017 cu Nuțu Cămătaru, la care a ajuns printr-o cunoștință comună, pentru a-i propune să fie subiectul unei cărți. De atunci, Codin Maticiuc a asistat la mai multe evenimente din viața lui Nuțu Cămătaru, atât fericite, cum ar fi nunți sau botezuri, cât și nefericite, cum ar fi procese și condamnări la închisoare.

Codin Maticiuc a mărturisit în cadrul evenimentului de lansare a cărții că și-a dorit să scrie o carte despre Nuțu Cămătaru după ce a văzut o știre despre el pe prima pagină a unui ziar din Miami.

Nuțu Cămătaru, născut în anul 1964, estel liderul uneia dintre cele mai puternice rețele infracționale din România (clanul Cămătarilor). De-a lungul timpului s-a remarcat prin prisma pasinuii sale de a deține animale sălbatice precum lei sau maimuțe.

