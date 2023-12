Dan Ciotoi a fost pozat pe patul de spital. Imaginea a fost postată pe contul său de Facebook, acolo unde a anunțat că este în ”concediu de odihnă”.

De pe patul de spital, Dan Ciotoi și-a anunțat fanii că va lipsi o perioadă. Nu a oferit detalii despre problemele de sănătate cu care se confruntă.

”În "Concediu De Odihnă"! La o discuție specială, cu fratele meu și cu sora mea. Sper să ne revedem curând 🤗❤️🧡💛💚💙💜 Va doresc #SĂNĂTATE TUTUROR 🙂 PS. O perioadă nu o să pot răspunde la telefon ! Luați legătura cu Liviu , Liviu Ciotoi , fiul meu cel mare ! Vă 😘 Și Vă ❤️💛💙”, a scris Dan Ciotoi.

Imagini tulburătoare cu Dan Ciotoi pe patul de spital. Ce se întâmplă cu artistul de la Generic

Dan Ciotoi a ajuns pe patul de spital. Artistul și-a anunțat fanii că în prezent se află internat și le-a transmis tuturor că o perioadă nu va mai putea răspunde la telefon, menționând că cei care vor să ia legătura cu el să o facă prin intermediul fiului său, Liviu Ciotoi.

În salonul de spital, Dan Ciotoi stă pe patul său. Lângă el se află sora sa, care e îmbrăcată în negru. Artistul poartă un tricou albastru și pe brațul drept are o branulă. În mână ține o băutură și privește atent în parte stângă, ascultând pe cineva.

Imaginea tulburătoare i-a făcut pe colegii de breaslă să-i ureze sănătate și să revină cât mai repede în centrul oamenilor, acolo unde se simte cel mai bine.

Dan Ciotoi este internat la Spitalul Județean de Urgență Târgoviște și nu a oferit detalii despre problemele pe care le are.

În trecut, artistul a avut două tumori canceroase de care s-a vindecat treptat prin operație și spitalizare îndelungată.

”Trei-patru ani. Am făcut două tumori, cancer. M-am operat la Oradea, la cel mai bun doctor şi m-am vindecat. Am avut şi un accident cu maşina tot în perioada aia. A fost un an nefast.”, povestea solistul de la Generic pentru emisiunea Acces Direct.

