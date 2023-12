Constantin Zamfirescu, Gogoașă din serialul Trăsniții, a trăit un calvar în 2020, când a fost diagnosticat cu cancer. A trecut prin clipe dificile și a reușit să învingă boala nemiloasă, dar tot e foarte precaut.

Gogoașă din Trăsniții NATO se bucură din plin de viață după ce a depășit o cumpănă grea. În urmă cu trei ani, Constantin Zamfirescu a aflat că are cancer.

„În prima zi de analize am constatat cu domnul doctor Dumitrache prezența suspectă a acestei formațiuni pe rinichiul drept. S-a confirmat la un al doilea examen și faptul că era o tumoră malignă, după ce am făcut un examen CT și în mai puțin de o săptămână și jumătate eram deja internat. (...)

Nu știu dacă v-am mai zis, este o formă parșivă de cancer care nu dă nici un semn și care se poate dezvolta până la etape foarte grave, până la T3, T4, știind că T4 este final și fără șanse. Eu am avut un T1 spre T2, acum sunt în recuperare”, a spus Constantin Zamfirescu într-un live pe pagina de Facebook a trupei Sabotorii, în urmă cu ceva timp.

Veste tristă despre Gogoașă din Trăsniții. Prin ce trece îndrăgitul actor Constantin Zamfirescu din 2020

Actorul a urmat un tratament dur și chiar a fost nevoit să sufere o operație în urma căreia i-a fost extirpat un rinichi. Din fericire, actorul e bine acum și are mare grijă de starea sa de sănătate.

„De la foarte bine în sus. Dacă mansarda e întreagă, restul se repară. Sunt optimist în permanență. E adevărat că sunt la 3 ani de după intervenția aia severă și se spune că după un cancer trebuie să aștepți măcar 5 ani să dai un verdict că ai fi scăpat sau nu. Eu sunt, după câte simt eu, foarte ok”, a declarat Constantin Zamfirescu, în cadrul unei emisiuni TV.

Gogoașă a fost nevoit să-și schimbe stilul de viață și să acorde o atenție deosebită alimentației. În cadrul interviului a povestit că a renunțat la o parte din alimentele care pot favoriza apariția celulelor canceroase, căci tumora malignă poate recidiva.

Totuși, nu aceasta a fost cea mai mare provocare, a mărturisit el cu sinceritate. S-a străduit din plin să rămână optimist în timp ce lupta din toate puterile pentru a se recupera.

„Mă mențin așa și mentalul meu trebuie să fie ok, dar dacă tot zici sufăr, am avut o boală și te îngropi, s-ar putea să îți creezi necazuri. Eu nu! Sunt foarte atent, pentru că odată ce nu mai am un rinichi, din cauza intervenției chirurgicale, lichidele pe care le consum trebuie să fie într-o cantitate foarte mare, ca să îl hipertrofiez pe ăla pe care îl mai am, cu foarte puțină sare și să nu am proteină animală, pentru că celula canceroasă se hrănește cu asta”, a mai spus actorul.

În trecut, Constantin Zamfirescu recunoștea că s-a confruntat cu probleme financiare. Pentru a le depăși a fost nevoit să facă taximetrie, pe lângă activitatea din cadrul Trupei Sabotorii.

