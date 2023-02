Killa Fonic, adevărul despre relația cu Ana Moradan după ce s-a spus că a cerut-o în căsătorie: „Este o tipă foarte mișto”

Killa Fonic a vorbit despre relația sa cu Ana Morodan, după ce s-a scris că ar fi cerut-o de soție pe influenceriță. Ce spune artistul despre posibila cerere în căsătorie care ar fi avut loc după ce Ana Morodan a spus că singurul bărbat din România alături de care ar forma o căsnicie ar fi artistul de muzică trapp.

Killa Fonic neagă cererea în căsătorie pentru Ana Morodan: „E încă un moment pentru mine să clarific”

Invitat în cadrul unei emisiuni al unui post de radio, Killa Fonic a spus că așa zisa cerere în căsătorie nu a fost altceva decât o banală glumă care nu a fost gustată prea bine de anumite publicații. Însă la adresa Anei Morodan are numai cuvinte de laudă. Spune despre ea că este „o tipă mișto” cu mult simț al umorului.

„Mă bucur că ai scos asta la suprafață. E încă un moment pentru mine să clarific. Eu nu am cerut-o niciodată în căsătorie pe Ana Morodan. Absolut niciodată. A fost o glumă”. Și a continuat: „Este o tipă foarte mișto, foarte funny și dacă România ar avea simțul umorului mai ascuțit, ar fi râs la acea remarcă și atât. Știe caterincă la un alt nivel și e foarte inteligentă. Poate să facă ce personaj vrea ea!”.

Povestea că artistul ar fi cerut-o în căsătorie pe Ana Morodan a ieșit la suprafață după ce acdeasta a declarat în cadrul unei emisiuni tv că ar fi avut o relație de trei ani cu Killa Fonic. O prezență efervescentă în mediul online, Ana Morodan a surprins la vremea accea cu afirmațiile sale cum că s-a intersectat cu artistul și că se cunosc foarte bine.

Cine este Killa Fonic

Killa Fonic s-a născut pe 14 februarie 1989 în Ploiești și este unul dintre primii artiști care au adus trapp-ul în România. Primul contact cu muzica l-a avut în copilărie, atunci când tatăl lui îi aducea casete cu cele mai no melodii din hip-hop-ul și trapp-ul american, iar pentru asta îl admiră enorm.

„Tatal meu trebuia sa rupa in tara daca nu era mentalitatea ceausista”, spunea Killa, potrivit UTV.

Killa a devenit membru al Șatra Benz în 2012 cand a fost abordat de Lu-K Beats, fondatorul Seek Music. În aceeași perioadă el a lansat și piese solo "Sesiune pe Vinil", "Drink si Blunt" si "24", pe care le-a postat pe canalul sau de Youtube in anul 2013. Tot in acelasi an a aparut si primul mixtape al lui Killa, „Lord de cartier”, urmat de „Ramses 1989”, lansat in 2016. Pe 27 iulie 2017 a fost lansat „Lama Crima”, primul sau album oficial in calitate de artist solo, iar in 2019, acesta a ales sa plece din Satra B.E.N.Z si sa se retraga de pe „O.$.O.D. IV”, iar in prezent activeaza ca artist solo, creandu-si propriul sau label, KHK (Killa House Klan).

A colaborat cu artiști precum Carla's Dreams, Delia, Nane, Roxen și Rava.

