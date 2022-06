La ce intervenție chirurgicală a apelat Ana Morodan. Cum s-a fotografiat vedeta pe patul de spital

Ana Morodan și-a surprins fanii în ceea ce privește decizia pe care a luat-o legată de aspectul său fizic. Se pare că vedeta s-a decis să apeleze la o intervenție chirurgicală ce îi va ușura mai mult viața.

În urmă cu o zi, „contesa digitală” a suferit o operație la nivelul bustului. Aceasta și-a dorit de foarte mult timp să își micșoreze bustul, lucru care s-a întâmplat într-un final.

Pentru că este foarte activă pe rețelele sociale și preferă să își țină la curent prietenii virtuali cu cele mai importante evenimente din viața ei, Ana Morodan a publicat mai multe imagini de pe patul de spital.

Cum s-a filmat Ana Morodan pe patul de spital, după intervenția chirurgicală

Ana Morodan și-a dorit să își liniștească fanii în privința intervenției la care urmează să apleze. De altfel, aceasta a hotărât să publice o serie de InsaStory și după operația de micșorarea a bustului, în care a vorbit despre procedură și starea ei de sănătate.

„Nici măcar n-am simțit când mi s-a făcut anestezia. M-am trezit direct în salon, nu am nicio durere. (...) Pot să ridic mâinile, totul este absolut în regulă.”, le-a transmis prietenilor virtuali, vizibil entuziasmată și plină de încredere.

„Contesa digitală” a trecut cu bine peste operația suferită, fapt care i-a adus zâmbetul pe buze. Aceasta a vrut să arate tuturor că se simte excelent, motiv pentru care a distribuit mai multe filmulețe de pe patul de spital.

În postările sale se poate observa că vedeta poartă o bustieră specială și este acoperită de un halat albastru.

„Nu știu cât de coerentă eram ieri, pentru că eram sub anestezie, dar acum sunt foarte bine. Și ieri am fost. Nu mă doare nimic, simt doar o presiune. Sunt bine și pregătită să merg acasă. Nu am dormit prea bine aseară, dar e ceva firesc. Vă mulțumesc pentru toată energia pozitivă.”, le-a mai transmis Ana Morodan fanilor săi de pe rețelele sociale, inainte de a pleca din spital.

Cum a fost surprinsă Ana Morodan la externarea din spital

„Contesa digitală” a fost externată rapid după intervenția de micșorare și ridicare a bustului. Aceasta a avut parte de o surpriză atunci când a venit timpul să plece acasă.

Ana Maria Morodan a fost întâmpinată de prietenii și echipa de filmare a emisiunii „REAlă, by Ana Morodan”, care i-au adus un buchet imens de flori. Vedeta a surprins pe toată lumea cu apariția sa impecabilă de pe holul spitalului.

Rochia verde și lungă i-a scos în evidență „contesei” cele mai provocatoare forme ale corpului. De altfel, aceasta și-a asortat ținuta cu o pereche de pantofi de aceeași culoare, care s-au potrivit de minune.

„Mă simt foarte bine, sunt în regulă. Uite, colegii de la emisiune au venit și ei să ne filmeze, că n-au putut să mă lase”, a mai adăugat Ana Morodan.

