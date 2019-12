Imagini WOW cu iubita lui Dani Oțil! Cum a fost fotografiată Gabriela în vacanța de vis din Miami?

Apoi, Moșul a încercat mai multe variante de scrisori, dintre care prima a sunat așa: „Dragă omule bun ce îmi scrii an de an câte o scrisoare, îți scriu aceste rânduri ușor îngrijorat de ceea ce se întâmplă cu viața ta, băi, românule! Nu aș fi vrut să iau atitudine, dar căutând pe YouTube o piesă cu mine, am găsit numai piese cu alți copii cuminți, cum ar fi Jador, Culiță Sterp, Tzanca Uraganu și Dani Mocanu. Moșului îi plac toate tipurile muzicale și nu e deranjat de asta, dar nu înțelege ce înseamnă «Făcearai spume!», number one în trending”.

„Dragă fetițe, aveți grijă ce îi cereți Moșului în scrisoare, deoarece nu e normal la vârste atât de fragede să cereți buze, țâțe și bucuțe. Moșul, fiind bătrân, le mai încurcă între ele”, a mai încercat Moșul.

„Moșul este tare istovit și flămând în această dimineață, pentru că nu a mi prididit în a împărți telefoane foarte scumpe. Problema e că în toate casele în care a dus fetelor cuminți și foarte cuminți asemenea telefoane nu a găsit nimic de mâncare în frigider decât parizer și pâine uscată”, a fost altă variantă de scrisoare.