Cine e și cum arată Andreea, prima soție a lui CRBL. Artistul s-a căsătorit la 20 de ani, iar acum este la al doilea divorț

CRBL și-a anunțat divorțul de Elena, soția și mama fiicei sale, iar vestea a luat prin surprindere pe toată lumea, mai ales că erau căsătoriți de 16 ani. Însă, puțini sunt cei care știu că artistul a mai trecut printr-un divorț în trecut, după ce s-a căsătorit cu Andreea, la doar 20 de ani.

Înainte de a-și uni destinul cu Elena, CRBL a trăit o poveste de iubire cu Andreea, o tânără din Pitești, orașul lor natal. Relația, mai puțin cunoscută de public, a început când cei doi erau foarte tineri. La 20 de ani, CRBL și Andreea au decis să își unească destinele într-o căsnicie care a durat șapte ani, potrivit Libertatea. Ulterior, cei doi au divorțat în anul 2004. Iată cine e și cu ce se ocupă prima soție a artistului!

Cine este Andreea, prima soție a lui CRBL

Potrivit informațiilor apărute în presă, Andreea, fosta parteneră de viață a lui CRBL, lucrează acum ca expert în relații publice și se ocupă de promovarea unui magazin de bijuterii din orașul lor natal. Se pare că aceasta și artistul nu mai păstrează legătura.

„Am fost prieteni, ne-am căsătorit, pentru că ne iubeam și pentru că așa am avut noi chef la 20 de ani, ne-am iubit ca niște oameni normali, cu casă/chirie/cățel/certuri/gelozii și alte acareturi. Ne-am despărțit într-o zi în care am realizat că viețile noastre nu mai erau în registrul <<viața noastră>>, ci se despărțiseră undeva și aveam două drumuri total separate: <<viața mea>> și <<viața lui>>. Când ne-am cunoscut eram doi copii care n-aveau bani de bilet de autobuz, când ne-am despărțit eram ceva mai adolescenți cu idei și dorințe infinit diferite.”, povestea Andreea, într-un interviu acordat în urmă cu mai mulți ani, potrivit Revista Viva.

Ulterior, în anul 2008, CRBL și-a unit destinul cu Elena, alături de care are o fetiță, pe Alessia. Acum, după 16 ani de căsnicie, cei doi au anunțat că divorțează.

Aici fotografii cu Andreea, prima soție a lui CRBL:

Cum a început povestea de dragoste dintre CRBL și Elena

CRBL și soția lui, Elena au avut o relație de peste 16 ani. Cei doi s-au cunoscut în sala de dans.

„A fost o dragoste la prima vedere, cumva, de la mine. Că am început să o văd eu, nu doar ca pe doamna coregraf, am început să o vad și ca pe domnișoara... Și atunci deja am început să poftesc și pentru mine a fost de ajuns. Și am acționat. M-am dus repede să nu o ia altul.”, a dezvăluit CRBL.

De asemenea, cei doi au dezvăluit că prima lor întâlnire a fost una „sub acoperire”, pentru că, la acel moment, cei din jur nu știau că sunt împreună.

„Prima noastră întâlnire a fost la un film. Am ieșit la cinematograf, cu mai mulți, să nu pară că suntem cumva împreună”, a povestit artistul. „A fost, teoretic, prima întâlnire, dar nu a fost prima întâlnire. A fost o întâlnire sub acoperire. Am mers la un film.”, și-a amintit și Elena.