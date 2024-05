În ce relații a rămas Oana Ioniță cu fiul ei, Maxim, după divorț. Care e cel mai mare regret al ei

Oana Ioniță, fosta bebelușă de la Cronica Cârcotașilor, își dorește foarte mult să locuiască din nou cu fiul ei, Maxim, de care s-a înstrăinat în ultima vreme.

După divorțul de fostul soț, relația coregrafei cu fiul ei Maxim s-a distanțat, iar acum aceasta luptă din răsputeri pentru ca instanța să decidă ca vila ei să fie domiciliu stabil pentru fiul său.

Oana Ioniță regretă că relația dintre ea și fiul ei nu mai e aceeași

Maxim, în vârstă de 10 ani, locuiește în prezent cu tatăl său, după ce Oana și soțul ei au divorțat. Din păcate, Oana a simțit că pierde atenția și afecțiunea fiului ei, iar acest lucru îi aduce multă tristețe.

Citește și: Oana Ioniță spune că a fost cerută în căsătorie de Liviu Vârciu. Ce legătură există între fosta ”bebelușă” și prezentatorul TV

Mai mult, Maxim chiar ar fi refuzat de mai multe ori vizitele Oanei și nici nu a vrut să meargă cu ea în vacanțe.

Oana vrea doar să poată să petreacă mai mult timp cu fiul ei acum pentru a putea reînnoda relația cu acesta și că lucrurile vor reveni la normal odată de Maxim se va muta la ea.

Ea și fostul ei soț mai împreună și o fetiță în vârstă de 13 ani pe nume Isabel.

„S-a finalizat o parte din proces, adică cel pe ordonanța președințială pe care am depus-o! După 6 luni, adică foarte târziu, s-a finalizat cu un program de vizită pe care pot să îl am cu Maxim. Cu procesul pe care l-am început în luna septembrie suntem abia la partea administrativă, după 8 luni de când a început procesul pentru stabilirea domiciliului și a unor relații mai clare. Eu, în primul rând, îmi doresc stabilirea domiciliului lui Maxim la mine. Atunci, lucrul acesta durează foarte mult. Nu știu cât! Până acum nici nu ne-am întâlnit în instanță și au trecut 8 luni de când am depus actele. Sper să fie cât mai repede, dar se tărăgănează din partea părții adverse”, a declarat Oana Ioniță pentru Ego.ro.

Citește și: Oana Ioniță, cu ochii în lacrimi la TV. A divorțat oficial de Florin Budnaru, dar are un mare regret. Prin ce suferință trece

Frumoasa coregrafă speră să poată să se stabilească de către instanță care va fi până la urmă domiciliul lui Maxim și să poată să se ocupe de educația lui și să îi asigure o copilărie fericită, alături de sora lui, Isabel.

“Nu îl văd, dar acum suntem bine, avem o relație mult mai bună. Mi-aș dori să avem relația pe care o aveam înainte de a pleca el de la mine. Știu că putem să o avem pentru că orice copil poate să discute și poate să ajungă la relații normale cu mama lui, atâta timp cât poate să o vadă în mod constant”, a mai adăugat Oana Ioniță.

Citește și: Oana Ioniță a oferit detalii despre divorțul de Florin Budnaru, dar și despre custodia copiilor. De ce nu mai locuiește cu fiul ei

Regretul Oanei Ioniță după divorț

Oana Ioniță a declarat că, după despărțirea de Florin Budnaru, au avut un acord și au decis împreună ca Isabela, fata lor, să rămână la ea, iar Maxim, băiatul lor, să aibă domiciliul la tatăl lui.

Acum, Oana Ioniță regretă decizia luată, pentru că îl vede foarte rar pe Maxim, iar asta o face să sufere enorm.

„Noi, în urma divorțului, am făcut o convenție pe care acum o regret. O convenție cu doi oameni care divorțează nu e mereu corectă. (...) Încerc să mă reabilitez. După cum știi, am finalizat un divorț. Când o faci la 20 de ani nu e atât de grav, dar când ai doi copii lucrurile devin mai sensibile! După zece ani, lucrurile evoluează și separarea intervine cu mai multe probleme, nu e chiar una simplă! Dacă nu ar fi actul de căsătorie, poate ar fi și mai simplă separarea! S-a întâmplat, s-a finalizat! Eu sunt bine, nu știu ce se întâmplă pe partea cealaltă! Sufăr destul de mult că nu îl văd pe Maxim!”, a declarat cunoscuta coregrafă, citată de Click.ro.