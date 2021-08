În ce relații au rămas Cristina Ciobănașu și Alex Velea, după ce artistul a dansat pentru cazul ei social. Cum se înțeleg cei doi

Alex Velea a fost cel care a ajutat-o enorm de mult pe Cristina Ciobănașu. Acesta a dansat pentru cazul său social în show-ul care a reușit să o facă celebră. Deși foarte puțini își mai amintesc despre acest eveniment, actrița a vorbit fără ezitare despre relația pe care o are acum cu iubitul Antoniei.

În ce relații au rămas Cristina Ciobănașu și Alex Velea

Tânăra își amintește cu drag de frumoasele momente pe care le-a trăit în perioada respectivă și a dezvăluit că se înțelege foarte bine cu Alex Velea. Mai mult decât atât, cei doi au păstrat o relație de prietenie și se mai întâlnesc ori de câte ori au ocazia.

Într-un interviu pentru viva.ro, Cristina Ciobănașu a vorbit despre oamneii importanți din viața sa, dar și despre cum a cunoscut succesul. Aceasta a făcut și o comparație între ea și personajul său din Adela: "Spre deosebire de Livia, m-am născut într-un sat din Moldova și viaţa ca un film a început cu participarea mea la emisiunea în care vedetele dansau pentru cazuri sociale. De acolo s-a schimbat tot, dar ne-ar trebui o carte să povestesc tot ce s-a întâmplat."

Atunci când a fost întrebată despre relația pe care o are cu Alex Velea acum, actrița din Adela a oferit un răspuns ferm.

"Ne mai întâlnim la diverse evenimente. De fiecare dată îmi amintește ce mică eram, câtă energie aveam și ce amintiri frumoase ne-am făcut în perioada aia", a spus ea, conform viva. ro.

De asemenea, Cristina Ciobănașu a vorbit despre cât de mult a contat să cunoască oamenii potriviți la momentul potrivit, dar și despre rolul pe care l-au jucat aceștia în viața ei.

"Uitându-mă în urmă, nu le-aș mai putea numi greutăți. Am avut foarte mult noroc, dar am și muncit ca să ajung cea care sunt astăzi. Nu a fost un drum ușor. Au fost foarte multe momente în care am clacat, în care simțeam că nu mai fac față. Însă, am reușit să mă ridic de fiecare dată, ajutată de gândul că trebuie să vină și perioade mai bune, că trebuie să răsară din nou soarele pe strada mea.

În plus, am avut norocul să găsesc oamenii potriviți la momentul potrivit, care să mă ajute cu un sfat sau o vorbă bună. Cred că cele mai grele momente le-am trăit în primul an după ce m-am mutat în București. Îmi era foarte dor de părinți. Nu mă adaptasem încă la noua viață. Deși familia din București a făcut toate eforturile să mă integrez, să mă simt iubită, înțeleasă. Doar că totul era nou și diferit.", a dezvăluit ea, vizibil emoționată, conform sursei citate.

