În ce stare se află Toni Grecu, după ce a fost infectat cu virusul Covid-19. Mărturii din timpul recuperării

În ceea ce privește ultimele speculații din presă, Toni Grecu a decis să iasă în față și să lămurească toate aspectele cu privire la modul în care se simte și cum a debutat pentru el boala care a oprit în loc o lume întreagă.

„Boala a evoluat din start foarte violent. În primele 3 zile am avut frisoane, transpirații masive și temperatură. Am zis că așa e boala și că o tratez acasă. Am urmat indicațiile medicului, doar că în ziua 4 de boală, am făcut temperatură 39 și am decis să merg de urgență la spital. În 3 zile, boala m-a destabilizat complet. Nu puteam să stau mai mult de un minut în picioare și nu puteam să merg la toaletă fără oxigen!", a mai adăugat el.

Fondatorul grupului "Divertis" a mai menționat faptul că a fost "victima propriului sistem imunitar", o complicație apărută în urma infectării cu virusul Sars-Cov-2.

„Am făcut furtună de citokine, am fost victima propriului sistem imunitar. Inflamarea plămânilor a fost determinată chiar de către sistemul meu imunitar. M-am trezit într-o situație incredibilă … Lupta cea mai mare a fost ca medicii să-mi pună în echilibru sistemul imuntat și pentru asta au folosit steroizi", a mai spus Toni Grecu, potrivit sursei citate mai sus.