Înecată pe fondul consumului excesiv de alcool! S-a aflat cauza morții unei celebre artiste, după ce a fost găsită fără suflarea în camera de hotel

Dolores O'Riordan, solista grupului irlandez The Cranberries, a murit în luna ianuarie a acestui an înecată în cadă pe fondul consumului excesiv de alcool, potrivit unui raport al legiştilor citat de BBC.

Solistă a murit pe 15 ianuarie, la vârstă de 46 de ani, găsită în cadă din camera hoteului “London’s Park Lane Hilton”. Ea se află în capitală Marii Britanii pentru o scurtă sesiune de înregistrări - urmă să pregătească o versiune a piesei „Zombie” împreună cu trupa Bad Wolves,

Potrivit raportului legistilor, moartea cântăreței este un “tragic accident”. Această nu avea lovituri pe corp sau urme că s-ar fi rănit singură, dar avea în organism o cantitate excesivă de alcool, ce a dus la deces.

„Am văzut-o pe doamna O'Riordan scufundată în cadă, cu nasul şi gura sub apă”, a spus Natalie Smart, reprezentant al poliției, care s-a aflat în luna ianuarie la locul incidentului.

Potrivit anchetei, în camera de hotel a cântăreţei au fost găsite numeroase sticle - cinci recipiente mici şi o sticlă de şampanie -, dar şi flacoane cu medicamente prescrise de medic.

Dolores O'Riordan, originară din comitatul irlandez Limerick, a devenit o artistă apreciată pe plan internaţional, după ce a început să cânte alături de trupa The Cranberries, la vârsta de 18 ani.

Trupa The Cranberries, una dintre cele mai populare formaţii rock din anii 1990, a lansat şase albume de studio, care s-au vândut în peste 40 de milioane de copii pe plan mondial. Printre cele mai cunoscute single-uri ale formaţiei irlandeze se află piese precum „Linger", „Dreams", „Zombie", „Ode to My Family", „Ridiculous Thoughts", „Salvation", „Free to Decide" şi „Promises". În perioada de pauză a formaţiei, între 2003 şi 2009, ea a urmat o carieră solo.