Înmormântarea Prințului Philip. Gestul tandru făcut de Kate Middleton față de Prințul Charles după slujba funerară

Soția lui William a împărtășit un moment emoționant cu Prințul de Wales după ceremonia solemnă. În fotografiile publicate de The Sun, care sunt atașate mai jos, Kate poate fi văzută părăsind Capela St. George împreună cu socrul său, pe care îl pupă pe obraz.

Mai devreme, în timp ce pășea în spatele sicriului în care se afla tatăl său, Prințul Charles era vizibil emoționant și, la un moment dat, o lacrimă i-a căzut pe obraz.

La slujba din Capela St. George i s-a alăturat soția sa, Ducesa de Cornwall.

După slujbă, Ducii de Cambridge au fost văzuți, de asemenea, mergând alături de Prințul Harry și discutând. A fost pentru prima dată, în ultimul an, când frații au fost fotografiați împreună.

