Inna, una dintre cele mai cunoscute artiste din România, a dezvăluit recent câte kilograme are. Fanii săi au rămas uimiți.

Inna s-a urcat pe cântar și a arătat câte kilograme are. Fanilor nu le-a venit să creadă: „Mama zice că sunt prea slabă” | Captură Instagram

Inna, un adevărat etalon pentru multe tinere din România, nu încetează să își surprindă fanii. Cea mai recentă imagine, postată de artistă pe contul personal de Instagram, a stârnit controverse în mediul online. Vedeta s-a urcat pe cântar și le-a arătat fanilor câte kilograme are. Iată cum au reacționat internauții!

Câte kilograme are Inna

După ce a postat două fotografii în care își expune silueta impecabilă în costum de baie, Inna le-a dezvăluit fanilor câteva kilograme are de fapt. Într-o poză cu cântarul, cântăreața a dezvăluit că are 41 de kilograme.

„Mama zice că sunt prea slabă! Dar nu sunt de acord”, a spus Inna pe contul personal de Instagram.

Cei mai mulți fani i-au făcut complimente, însă artista a primit și critici pentru postarea sa.

„Văzând fotografia cu cântarul, m-am simțit puțin incomod. Știu că fiecare corp este diferit, dar asta poate fi dificil pentru aceia care se confruntă cu probleme legate de imaginea corporală (…) Promovarea cântăririi poate accentua problemele legate de imaginea corporală și poate contribui la comportamente dăunătoare, mai ales pentru cei cu tulburări alimentare sau vulnerabili la acestea. Celebritățile au o influență enormă, iar concentrarea pe greutate în loc de bunăstarea generală poate transmite un mesaj greșit”, i-a comentat o admiratoare, mesaj care a fost susținut și de alți fani ai cântăreței.

„Cu siguranță nu ești slabă. Ai muncit foarte mult pentru a obține acest rezultat. Ești sănătoasă și într-o formă fizică de top, care merită admirată. Aceste fotografii în costum de baie ar inspira alte fete!”, i-a comentat, în schimb, altcineva.

Ce face Inna pentru a rămâne în formă în ciuda programului încărcat

Inna nu are o problemă în a-și arăta silueta de invidiat, iar fanii s-au întrebat de multe ori cum reușește să se mențină în formă, având un program atât de încărcat. Cântăreața are mare grijă de fizicul ei, se antrenează constant, iar, în ceea ce privește alimentația, are un meniu special. A renunțat la carne și la produsele de origine animală, optând pentru o alimentație vegană.

„Eu mă simt foarte bine cu mine însămi, am grijă de mine, de ceva timp fac antrenamente, merg și la masaje anticelulitice, am grijă de tenul meu, mănânc vegan, dorm cât de mult pot și încerc să fiu mereu odihnită. Sunt momente în care aș spune că sunt nesigură, nu neapărat că nu mă simt bine în pielea mea, dar sunt mai degrabă <<mood-uri>> trecătoare. Reușesc să rămân echilibrată făcând toate lucrurile pe care le-am menționat, dar și petrecând timp de calitate cu oameni dragi mie.”, a povestit Inna, notează profm.ro.