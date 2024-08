Întâlnirea neașteptată de care a avut parte Răzvan Simion, alături de Daliana, în luna de miere. Cu cine s-a văzut

După ce au avut parte de o nuntă ca în povești în urmă cu câteva săptămâni, Răzvan Simion și Daliana Răducan au plecat în luna de miere într-o destinație exotică.

Răzvan Simion, matinalul de la Neatza cu Răzvan și Dani, și Daliana Răducan, frumoasa arhitectă, s-au căsătorit pe 8 iunie, iar povestea lor de dragoste continuă acum ca soț și soție.

Cei doi au avut parte de o ceremonie religioasă emoționantă și de o petrecere extrem de elegantă și rafinată, alături de prieteni și familie.

Cu cine s-a întâlnit Răzvan Simion în luna de miere în Bali

Răzvan și soția lui au decis să plece în luna de miere în Bali, Indonezia chiar în preajma zilei de naștere a prezentatorului TV. El și Daliana au sărbătorit acolo aniversarea lui de 44 ani.

Articolul continuă după reclamă

Citește și: Răzvan Simion, aniversare într-o locație exotică. Ce i-a transmis proaspăta sa soție

Frumoasa soție a prezentatorului i-a transmis un mesaj emoționant de ziua lui de naștere, pe 8 august, când au împlinit și 2 luni de la nuntă.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

La descrierea video-ului pe care Daliana l-a postat cu Răzvan de ziua lui, ea a scris un text emoționant:

“Cred ca in momentul in care am inteles ca viata nu trebuie sa fie mereu doar lapte si miere este momentul in care m-am maturizat, in care am devenit femeie.

Astazi este prima ta aniversare in care suntem sot si sotie. Si suntem in luna de miere.

Dragul meu sot, iti doresc la multi ani fericiti, nici dulci ca mierea, nici ca sarea in bucate, ci asa cum ii sunt necesari sufletului tau. Iar eu iti sunt alaturi, te sustin, te respect si te pretuiesc”.

Citește și: Răzvan Simion a recunoscut totul! De ce i-a dat un plic gol la nuntă lui Dani Oțil

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

În destinația exotică unde și-a sărbătorit ziua de naștere și s-au bucurat de luna de miere, Răzvan Simion a avut parte de o întâlnire neașteptată cu prezentatorul unui alt show matinal de la alt post de televizune.

El și Bogdan Ciudoiu s-au fotografiat împreună și nu le-a venit să creadă că s-au întâlnit la așa mare distanță de casă.

Răzvan și Daliana s-au bucurat din plin de luna de miere, vizitând locații superbe din Bali. Ei și-au amintit cu drag de ziua nunții lor.

Daliana Răducan a radiat de fericire la brațul lui Răzvan Simion sâmbătă, 8 iunie 2024. Cei doi s-au bucurat din plin de fiecare moment care a avut loc la nunta pe care au organizat-o în amănunt.

Soția prezentatorului TV a îmbrăcat o rochie superbă de mireasă, iar postările din mediul online vorbesc de la sine.

„Ne-am așteptat reciproc, și eu pe el, și el pe mine. Ne-am așteptat pregătindu-ne unul pentru celălalt. Ani la rând, experiențe trăite separat pentru a ne aduce împreună. Nu m-a întrebat, nu am răspuns, DA-ul s-a născut din noi, în clipa în care privirile ni s-au întâlnit și sufletele s-au îmbrățișat.”, a scris Daliana Răducan după nuntă pe contul de Instagram.

Citește și: Ce meserie ar fi avut Răzvan Simion dacă nu ar fi fost prezentator. Mama sa își imagina o altă cale profesională pentru el