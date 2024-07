Ce meserie ar fi avut Răzvan Simion dacă nu ar fi fost prezentator. Mama sa își imagina o altă cale profesională pentru el

Răzvan Simion a povestit la Super Neatza ce profesie își imagina mama lui că va avea și cum a reacționat când i-a spus că vrea să urmeze calea televiziunii.

Răzvan Simion a povestit la Super Neatza că mama își imagina despre fiul ei că ar putea fi stomatolog. Matinalul a povestit cu umor că freza impecabilă din adolescență îl recoamnda pentru această profesie. Pe la 16 ani, el și Dani le-au comunicat familiilor în ce direcție profesională vor să meargă. În timp ce mama lui Dani a fost reticentă, mama lui Răzvan a fost mai încrezătoare.

Citește și: Adevăratul motiv pentru care Răzvan Simion nu și-a invitat la nuntă toți colegii de la Neatza. Ce a ieșit la iveală acum

„Probabil că dacă nu aș fi fost la televiziune și m-aș fi făcut un bun stomatolog, cum dorea mama, doar pentru că îmi stătea bine părul pe vremea aia și credea că toți stomatologii trebuie să aibă un păr deosebit, aș fi fost un bun meteorolog. Aveam vreo 16 ani, ne hotărâserăm noi după două emisiuni la radio de mare succes, ne știa aproape toată scara blocului, și am hotărât că ăsta trebuie să fie drumul nostru în viață. Am hotărât că ăsta este destinul nostru și am anunțat acasă.

Citește și: Răzvan Simion, imagine superbă cu mama lui. Cum arată Mariana Simion și ce apariție spectaculoasă a avut la nunta fiului

Cum a reacționat mama lui Răzvan Simion când fiul ei i-a spus ce profesie vrea să urmeze

Eram clasa a 10-a și am zis să lăsăm chimia nenorocită și fizica de ne dă bătăi de cap, pentru că noi vom fi staruri de radio și mai apoi de televiziune. A apărut tanti Dorina, mama lui Dani, a zis că ne ia mama zmeilor pe amândoi, că ne bate de ne zăpăcește și mama a completat dintr-un colț, <<lasă-i Dorino, că știu ei ce fac. Uite ce frumoși sunt>>. Și a zis mama lui Dani că îți trebuie un pic de școală, dar mama a zis: <<lasă-i, uite ce bine le stă părul>>. Eu îmi făceam freza cu peria, aveam o perie de la turci ”, a mărturisit Răzvan Simion, la Neatza cu Răzvan și Dani.

Citește și: Cât de mult a crescut fiul lui Răzvan Simion. Adolescentul a fost cavaler de onoare la nunta tatălui său cu Daliana

Întrebat de Florin Ristei dacă avea veleități de stomatolog, Răzvan Simion a răspuns: „Aveam dinți frumoși, un zâmbet foarte frumos și freză”.

Citește și: Ruby și bunica ei, apariție emoționantă la Neatza. Mamaia Gherghina l-a ținut strâns de mână pe Răzvan: „M-a crescut din fașă”