Răzvan Simion a recunoscut totul! De ce i-a dat un plic gol la nuntă lui Dani Oțil

Răzvan Simion a dezvăluit motivul pentru care i-a oferit lui Dani Oțil un plic gol la nuntă! Care este secretul longevității prieteniei dintre cei doi prezentatori!

Invitat în cadrul emisiunii Income Summer Edition de la Antena 3 CNN, Răzvan Simion a vorbit deschis despre viața lui și despre cum a ajuns astăzi la cea mai bună versiune a sa.

Prezentatorul de la Neatza cu Răzvan și Dani a acceptat provocarea lansată de Adrian Măniuțiu și a detaliat atât subiecte importante din viața lui, dar și momente amuzante pe care le-a trăit alături de colegul său de platou, Dani.

Iată cum a ajuns Răzvan în situația de a nu-i pune bani în plic la nuntă lui Dani!

Răzvan Simion, detalii mai puțin știute despre viața personală

Inițial, discuția celor doi prezentatori a pornit de la evoluția lui Răzvan în procesul de autocunoaștere prin care a trecut de-a lungul vieții pentru a deveni astăzi cea mai bună versiune a sa.

Matinalul de la Neatza susține că la baza succesului pe care îl are astăzi a stat întotdeauna educația, în care a ales să investească în continuu.

„Când investești în educație, nu ai vreun randament cuantificabil, dar, în timp, se întâmplă lucruri bune cu tine. Chiar și o limbă străină dacă te apuci să înveți, dincolo de faptul că te ajută să mai împingi perioada demenței, te ajută să îți crești stima de sine”, a justificat Răzvan.

Fiind o fire pragmatică, omul de televiziune a preferat să rămână înafara domeniilor pe care nu le-ar fi putut controla pe deplin, precum: investiții financiare sau imobiliare, scrie Antena 3 CNN.

Răzvan Simion a ales să se concentreze pe ceea ce știe să facă mai bine și să rămână departe de zona de business.

„Sunt foarte fricos în business. Am avut niște mici încercări de unde am dedus că nu e bine să intri în business-uri care nu au legătură cu zona ta de expertiză” a motivat prezentatorul îndrăgit de o țară întreagă.

Secretul longevității prieteniei dintre Răzvan Simion și Dani Oțil

Matinalul de la Neatza a abordat și subiecte ce țin de prietenia cu Dani Oțil, amintind despre momentele frumoase și amuzante din viața lor.

„Nu ne-am certat niciodată de la bani și de la femei. Și nu ne dăm bani împrumut. Dar avea să îmi dea niște bani, așa că i-am trecut pe voucher la nunta lui. A fost singura variantă prin care ne puteam regla” a povestit Răzvan.

Cei doi prezentatori, pe care astăzi îi iubește o țară întreagă, au pornit împreună în cariera lor, iar de atunci sunt de nedespărțit.

„Noi înainte de matinalul de la TV am lucrat în radio, ba chiar nu vedeam televiziunea ca o opțiune pentru noi. Am început cu radio, radio ni se părea perfect. Cu tot cu radio avem 25 de ani (n.r. de matinal împreună). Ne-am angajat în primul an de facultate, cu carte de muncă” a mai povestit acesta.

