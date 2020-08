Iubita lui Dorian Popa a dat tot din casă! "Pisicuța Babs", asa cum o alintă artistul, a răspuns la toate întrebările incomode

Claudia, iubita lui Dorian Popa, este cunoscută în mediul monden drept Babs și cel mai probabil va fi cea care-i va sta alături artistului până la adânci bătrâneți. Cei doi nu ascund că-și doresc chiar și un copil împreună, însă, întrebată când va fi marele moment, Babs a răspuns tranșant.

„Sunt sătulă de întrebarea asta până peste cap! Când vrea Dumnezeu”, a fost răspunsul Claudiei.

„Oameni buni, ce aveți cu mine? Pe bune… Dacă am 38 de ani și nu am copil, sunt handicapată sau ce am? Sunt foarte fericită așa cum sunt! Am trei copii blănoși foarte drăguți”, a fost completarea lui Babs, ca răspuns la comentariile acide venite din partea urmăritorilor.