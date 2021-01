Într-un costum de baie minuscul, Loredana se bucură de vacanță. Cum s-a fotografiat vedeta

“Ce locație minunata!”

“Rasfat total ..profita din plin asa da.”

Loredana are o siluetă de invidiat

Artista are frumoasa vârsta de 50 de ani, însă se pare că a găsit elixirul tinereții și este posesoarea unui corp senzațional, care atrage toate privirile.

Pentru a se menține în formă, vedeta face sport regulat și postează adesea fotografii și de la sală. Ea are un abdomen tonifiat, talie de viespe și picioare extrem de sexy, lucrate la sală.

Loredana și finalistul X Factor 2020 Adrian Petrache au lansat noi proiecte, înainte ca diva să plece în vacanță

Loredana Groza merită o vacanță, după ce a avut o perioadă aglomerată.

În luna decembrie s-a terminat competiția X Factor, iar jurata a adus pe piață noi proiecte muzicale, alături de finalistul său, Adrian Petrache.

De Anul Nou Loredana și Andrian Petrache au lansat un nou duet împreună: What Are You Doing New Year’s Eve”, iar imediat după Finala X Factor 2020, cei doi au lansat piesa „Efemer”, pe care au interpretat-o în premieră pe scena competiției de la Antena1.

Piesa a fost foarte bine primită de fanii Loredanei:

„În sfârșit o piesă adevărată, care merită să ajungă acolo sus unde îi este locul." sau "Sunteți extraordinari împreună! Semănați atât de mult unul cu celălalt! Și inima vă bate la unison.... Pentru că muzica este viața voastră! O melodie nemuritoare, superba. Bravo,LOREDANA! Ai renăscut!", au fost câteva dintre mesajele oamenilor din mediul online, care au rămas surprinși de gestul artistei și de talentul celor doi.