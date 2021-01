Loredana și Adrian Petrache, un nou duet de excepție. Cum au reușit să-i încânte pe fani finalistul X Factor 2020 și mentorul său

Loredana Groza și Adrian Petrache nu au renunțat să cânte împreună, chiar dacă X Factor s-a încheiat în luna decembrie a anului 2020. Finalistul X Factor și mentorul său i-au încântat pe fani cu un duet de excepție în ton cu sărbătorile care tocmai au trecut.

Loredana a văzut potențialul și talentul lui Adrian Petrache, așa că a considerat că nu e cazul să se oprească doar la colaborarea din concurs. După ce au lansat împreună piesa Efemer, Loredana Groza și Adrian Petrache și-au încântat fanii cu melodia „ What Are You Doing New Year’s Eve”.

Iată cum sună noul duet realizat de Loredana Groza și de Adrian Petrache, finalistul X Factor 2020: