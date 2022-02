Ioana Dichiseanu are o fetiță superbă. Cum arată nepoțica actorului Ion Dichiseanu

Fiica regretatului actor Ion Dichiseanu este prima cântăreță din România care a creat un album de muzică fado ce conține doar piese cântate în portugheză.

Ioana Dichiseanu și fiica ei Anastasia au venit pentru prima dată în platoul Observator. Prin acest lbum, Ioana a mărturisit că dorește să îi aducă un omagiu Amaliei Rodriguez, cea care e considerată regina muzicii fado.

Ioana Dichiseanu, album de muzică fado

Acest gen muzical e reprezentativ pentru Portugalia. Ioana a povestit că pe acest nou album are și melodii cântate de Ana Mura.

“E foarte greu să găsești un compozitor care să înțelegă muzica fado și să compună special pentru tine melodii care să îți vină bine pe voce, mai ales că în România nu există”, a explicat Ioana Dichiseanu.

Ioana a mai mărturisit că pentru ea muzica fado este și un stil de terapie.

“Este terapie și așa am descoperit de fapt în momentul în care cânt o melodie, o interpretez în realitate, pentru că 90% din ceea ce înseamnă fado înseamnă muzica pentru inimă albastră, (…) un fel se sora romanței noastre”, a povestit Ioana.

Ioana Dichiseanu a mărturisit și cum a ajuns să îndrăgească și să cânte acest stil muzical. Ea s-a inspirat din poveștile tatălui ei, Ion Dichiseanu, care a cunoscut-o personal pe Amalia Rodriguez și i-a transmis si fiicei sale pasiunea pentru cultura portugheză.

Deși nu vorbește limba portugheză, Ioana s-a îndrăgostit iremediabil de acest stil muzical și a început să și cânte.

Ce spune Ioana Dichseanu despre pierderea tatălui ei, Ion Dichiseanu

Crăciunul din 2021 a fost primul Crăciun fără tatăl ei, iar Ioana a mărturisit că i-a simțit lipsa. Ioana și-a amintit cu drag de regretatul său părinte.

“Tata era genul de om extrem de pozitiv și optimist, cu toate că avea și el propriile neliniști și îngrijorări, și gânduri, fel și fel de trăiri, dar el ca personalitate era extrem de jovial, de exuberant, nu lăsa să se vadă în cazul în care avea vreo tristețe. Eu probabil că am moștenit pe undeva această trăsătură de caracter, dar și pe sănătatea mea și-au pus amprenta toate acele luni de chin, și al lui, și al meu deopotrivă.

Am trecut peste niște probleme de sănătate și încerc să trec și peste aceste momente mai puțin delicate pentru că o am pe Anastasia, am un soț care mă sprijină, o mamă care nu mai știe ce să facă pentru a-mi intra în voie”, a povestit Ioana Dichiseanu.

Anul acesta Ioana va organiza în perioada 20-22 mai un festival în memoria tatălui său numit Festivalul Ion Dichiseanu, la Adjud. Festivalul va fi organizat cu sprijinul primarului Adjud.

Celebrul actor Ion Dichiseanu a murit la 20 mai 2021 la Spitalul Clinic de Urgență din București.

