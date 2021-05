Ion Dichiseanu a murit. Ultima fotografie publică cu nepoata

Ioana Dichiseanu, fiica actorului Ion Dichiseanu, a anunțat pe pagina sa de Facebook că tatăl ei se confruntă cu probleme grave de sănătate. Motivul pentru care boala I se agravase consta într-un control făcut greșit la o clinică privată, după cum mărturisește Ioana. La scurt timp după, actorul a fost internat la Spitalul Floreasca.

Pe parcusul perioadei cât a fost internat, Ioana a postat deseori pe pagina sa de Facebook fotografii cu tatăl ei și mesaje în care vorbea despre relația ei cu acesta și faptul că știe că e un om puternic.

Din nefericire, lupta lui cu boala a luat sfârșit astăzi când actorul Ion Dichiseanu a încetat din viață.

Citește și: Interviu de colecție cu maestrul Ion Dichiseanu: Nu-mi permit să merg la o petrecere dacă nu sunt invitat

Într-o postare recentă de-a Ioanei Dichiseanu, de acum 5 zile, fiica actorului spunea că tatăl ei era complet fermecat de nepoata sa.

“Intre Anastasia si tata este o legatura speciala. Se iubesc, se inteleg... In aceasta poza, Anastasia implinea trei anisori. Tata mi-a spus ca isi doreste sa o tina de manuta pe "primavara sufletului sau" in drum spre scoala. In aceasta seara la ora 22:00 , daca vreti sa ne unim gandurile si rugaciunile pentru ca tata sa vina curand si sanatos acasa si sa i se indeplineasca dorinta.”

Viața plină de reușite a lui Ion Dichiseanu

Prima oară când a apărut pe marile ecrane a fost în 1961, în lungmetrajul „Darclée”, regizat de Mihai Iacob, film inclus în competiţia oficială a Festivalului de la Cannes din acel an, potrivit news.ro.

Citește și: Ion Dichiseanu a fost aniversat cu o petrecere pe cinste. La 86 de ani arată ca un tânăr de 40

În 1979, marele actor a primit premiul Asociaţiei Cineaştilor din România pentru rolul din lungmetrajul „Clipa”, în regia lui Gheorghe Vitanidis, iar în 2002 a fost decorat cu Ordinul Naţional Serviciul Credincios în grad de Cavaler, „pentru prestigioasa carieră artistică şi talentul deosebit prin care a dat viaţă personajelor interpretate în filme, dar şi pe scenă, cu prilejul celebrării unui veac de film românesc”.