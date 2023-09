Ioana Ginghină se căsătoriește în scurt timp. Ce spune despre marele eveniment din viața ei

Ioana Ginghină se căsătorește în luna septembrie 2023 cu partenerul ei de viață, Cristi Pitulice, cu care are o relație de mai mult timp. Cei doi s-au hotărât să organizeze acest frumos eveniment chiar de ziua actriței.

Ioana Ginghină a făcut o serie de declarații cu privire la nunta pe care o organizează cu Cristi Pitulice, partenerul ei de viață. Aceasta a explicat faptul că nu înțelege de ce există asa mare stres cu privire la rochiile de nuntă.

Ioana Ginghină se căsătorește de ziua ei, în septembrie 2023. Ce a declarat aceasta

Deși se căsătorește în câteva zile, Ioana Ginghină încă nu și-a găsit rochie de mireasă. Actrița nu înțelege de ce este atât de mare stresul cu privire la rochiile de mireasă sau la alte detalii care țin de organizarea evenimentului.

„Încă nu am idee de rochie. Mă întreb când s-a transformat acest moment al bucuriei și al dragostei în stresul rochiilor, florile, mărturii, dansul mirilor… Îmi doresc să nu am niciun stres cu această nuntă. Vreau să-mi aducă numai bucurie. Uite, în premieră, și o poză cu Cristi. Deci, să nu zici că nu ți-am dat…”, a declarat Ioana Ginghină, pentru viva.ro.

Deși mama sa este despărțită de tatăl său de câțiva ani, Ruxandra încearcă să petreacă timp alături de amândoi și să mențină o relație frumoasă cu aceștia. În cadrul unui interviu pentru viva.ro, Ioana Ginghină a discutat despre acest aspect al vieții lor.

Actrița a dezvăluit că fiica sa păstrează o legătură constantă cu tatăl său și că relația lor este una normală.

„De curând, am scris un articol pe blog în care am vorbit despre miturile adolescenței. Nu știu de ce se crede că această perioadă este ceva rău. Nu e așa și crede-mă că lucrez cu adolescenți de vreo 20 de ani și acum am și una acasă.

Depinde mult de la individ la individ și mai contează și educația până în adolescență. Ruxandra și Alexandru au o relație normală de tată și fiică. S-au făcut acum trei ani de când m-am separat de Alexandru, lucrurile s-au așezat foarte frumos în timp și mă bucur acum de o familie frumoasă, din care face parte și el.”, a mărtusit Ioana Ginghină, conform sursei citate mai sus.

De asemenea, vedeta a mai evidențiat faptul că se înțelege foarte bine cu fiica sa și o susține în tot ceea ce își dorește să facă. Mai mult decât atât, actrița a declarat că Ruxandra are o personalitate foarte puternică de care este mândră.

„Eu sunt un părinte relaxat, așa am fost mereu, și am mare încredere în Ruxi, dar și în timpul pe care eu l-am investit în ea. O ador, sunt cel mai mare fan al ei. S-a dezvoltat atât de frumos și este o mândrie pentru mine să mi se spună cât de frumoasă este Ruxandra ca personalitate. Și mi se spune din toate părțile, deși nu este un copil care învață și iubește școala.”, a mai adăugat ea.