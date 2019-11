Ion Dolănescu se răsucește în mormânt! Fiul lui nelegitim trăiește o dramă imensă! „A luat cu ea secretul!”

Potrivit lui Ionuț Petrescu, mama lui s-ar fi iubit cu Ion Dolănescu în tinerețe, pe vremea când aceasta lucra în casa marelui artist.

„Dumnezeu să odihnească sufletul mamei mele in pace! Astăzi a încetat din viață mama mea! Este dureros să pierzi o fiinţă dragă și în special pe cea datorită căreia exiști, mama! Am sperat, ne-am rugat pentru însănătoşirea ei, dar moartea a fost mai puternică şi ne-a smuls-o dintre noi. Nu am crescut lângă ea, nu am simțit iubirea ei, dar ea mi -a dat viață, datorită ei exist! Nu o condamn, poate a avut un motiv, doar că ceea ce speram ca în sfârșit să mă elucideze, s-a risipit.

Am așteptat în zadar să îmi aducă acea liniște sufletească confirmându-mi ceea ce speram să aflu,dacă cel pe care îl consider eu este tatăl meu. Nu s-a intamplat asta și iată că astăzi a dovedit loialitatea cuvântului, adică a luat cu ea secretul de o viață! Poate așa a fost să fie, poate chiar n-a putut sau nu a vrut să-mi spună știind că încalcă o promisiune, poate chiar n-a vrut să se afle. Numai Dumnezeu știe și doar El îmi poate desluși misterul. Probabil voi afla ,dar m-aș fi simțit altfel dacă chiar ea ,cea care mi-a dat viață mi-ar fi spus. O voi păstra în inima mea tot restul vieţii. Dumnezeu s-o ierte şi să-i primească sufletul în grădina sa!”, a spus Ionuț Petrescu, cel care se îngrijește de ani buni de mormântul de la Bellu al lui Ion Dolănescu.

Ion Dolănescu a fost căsătorit Iustina Băluțeanu, iar apoi cu Maria Ciobanu, cu aceasta din urmă neavând și acte. Cu cea de-a doua soție are un fiu, Ionuț Dolănescu. În 1975 i s-a născut al doilea copil, Dragoș Carlos, a cărui mamă este Margarita Valenciano, din Costa Rica, care la vremea în care l-a cunoscut pe artist era studentă la Universitatea de Medicină și Farmacie Iuliu Hațieganu din Cluj.