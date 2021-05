Ionel Dănciulescu se mândrește cu soția sa. Cum arată femeia care îi e alături de 23 de ani

Conform publicațiilor mondene, Ionel și Mihaela Dănciulescu au fost pe punctul de a divorța de două ori în cei 23 de ani de când sunt soț și soție. Prima dată, în 2018, problemele apărute în relație i-au despărțit și fostul fotbalist de la Dinamo s-ar fi refugiat în brațele manechinului Andreea Bododel.

Aventura nu a fost una de durată, scrie Viva, căci Ionel s-a întors la soția sa. De atunci, cei doi sunt bine și chiar și-au reînoit jurămintele la biserică.

Cum arată soția lui Ionel Dănciulescu

După acest episod, Mihaela Dănciulescu a început să-și facă mici modificări, menite să-i șteargă anii de pe chip. Se pare că aceasta are implanturi mamare, lifting facial și a apelat la medici pentru augumentarea buzelor.

"Suntem împreună de 9 ani si vom rămâne împreună tot restul vieții. Ce să mă atragă mai mult la ea? Prima și prima oară, mi-a plăcut frumusețea ei. Apoi, treptat, i-am descoperit toate calitățile. Iar cea mai bună dovadă este că e femeia lângă care vreau să-mi petrec toate zilele", spunea Dănciulescu în urmă cu mulți ani.

La rândul ei, Mihaela enumera toate lucrurile care l-au atras la fostul fotbalist. "Mie mi-a plăcut că nu era fițos. Sau șmecher. Era atât de finuț! M-a impresionat de prima oară când l-am văzut...", mărturisea Miki în cadrul interviului pentru GSP.

Cei doi au o fiică împreună, Diana Maria, care a venit pe lume în 1999: ”Danciu era în spital, se operase de apendicită, iar eu am stat câteva zile cu el și m-am simtit foarte rău. Am crezut că e de la atmosfera de spital, dar când a ieșit am mers amindoi la clinică, am făcut testul și am aflat că urma să fim părinți".

