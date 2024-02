Irina Fodor, schimbare radicală de look. Cum arată prezentatoarea TV după transformarea care a durat patru ore și jumătate

Irina Fodor își ține urmăritorii la curent cu toate activitățile pe care le desfășoară. Așa a făcut și recent, când le-a arătat oamenilor la ce schimbare de look a apelat. Transformarea spectaculoasă a durat patru ore și jumătate!

Irina Fodor este una dintre cele mai apreiate prezentatoare TV de la noi din țară. Pe plan personal, ea este căsătorită cu Răzvan Fodor din anul 2010, după o relație de trei ani, potrivit Spynews. De curând, Irina Fodor și-a impresionat urmăritorii cu o apariție spectaculoasă, care i-a făcut pe mulți să privească de două ori. Iată despre ce este vorba!

Irina Fodor, schimbare radicală de look: „Altă dată nu mai pup!”

Irina Fodor a publicat pe contul personal de Instagram două fotografii în care apare cu părul extrem de creț, un look cu care rar ne este dat să o vedem pe frumoasa soție a lui Răzvan Fodor. Pentru că și-a dorit o schimbare, însă nu una definitivă, vedeta de televiziune a apelat la ajutorul specialiștilor, proces care a durat nici mai mult, nici mai puțin de patru ore și jumătate.

„Ta-daaam! Nu a durat mult transformarea de la păr drept la păr creț…doar vreo patru ore și jumătate. Cred că o să și înrămez pozele astea, că altă dată nu mai pup!”, este mesajul postat de Irina Fodor, în dreptul celor două imagini.

Reacțiile urmăritorilor nu au întârziat să apară, oamenii fiind extrem de uimiți de cât de bine îi stă Irinei Fodor cu părul atât de creț. Aceștia nu au ezitat să o complimenteze pe soția lui Răzvan Fodor pentru schimbarea radicală de look: „Wow ești superbă”/„Ce frumoasă ești!”/„Îți stă foarte bine!”/„Îți stă foarte bine creață!”.

Cine îl ajută pe Răzvan Fodor în creșterea fiicei sale atunci când Irina Fodor se află la filmările pentru America Express

Pentru că are o carieră de succes în televiziune, Răzvan Fodor trebuie să se împartă între viața de familie și meseria lui. Așadar, atunci când trebuie să plece de acasă, iar soția lui este la filmările pentru America Express, prezentatorul este ajutat de mama sa.

„Eu zic că ne descurcăm destul de bine! Sunt deja în al treilea an în care Irina pleacă câte trei luni de acasă, iar în perioada aia se întâmplă să fiu eu mai liniștit și să am timp să o duc la pian, la orele de engleză, să o iau în zilele ploioase de la tenis etc. Mai am ajutor și din partea mamei, atunci când e nevoie, așa că ne descurcăm. La fel și Irina; când sunt eu plecat, se ocupă ea. Astea ne sunt meseriile, nu avem ce să facem. Sunt și aspecte plăcute, și aspecte neplăcute ale meseriilor de a fi oameni de televiziune.”, a declarat actorul din „Bravo, tată!”, potrivit Viva.