Cum arată Irina Fodor fără strop de machiaj. Prezentatoarea America Express s-a afișat într-o ipostază naturală

Irina Fodor a publicat recent imagini cu chipul ei fără machiaj. Prezentatoarea America Express a avut parte de puțină relaxare și a imortalizat momentul.

Irina Fodor s-a bucurat de soarele de noiembrie și s-a pozat în grădina casei sale. Prezentatoarea America Express este un exemplu de delicatețe și naturalețe, ea demonstrând că nu are nevoie de machiaj pentru a fi frumoasă, zâmbetul fiindu-i suficient.

Una dintre fotogragfiile cu Irina Fodor publicate pe rețelele sociale este realizată chiar de Răzvan Fodor. Soțul prezentatoarei a surprins-o stând cu fața la soare și bucurându-se de toamnă.

Cum arată Irina Fodor fără machiaj

Irina Fodor a publicat și ea pe contul său de Instagram fotografii în care apare fără pic de machiaj pe ten.

În calitate de prezentatoare America Express, Țuca, așa cum îi spun prietenii, are întotdeauna o mângâiere și o îmbrățișare pentru concurenții care aleargă în cursă, în speranța de a obține imunitatea, de a intra la jocul de amuletă, sau de a câștiga cursa pentru ultima șansă. Irina Fodor are mereu zâmbetul pe buze și îi încurajează pe concurenții America Express. Chiar dacă la TV Irina Fodor apare purtând rochii și machiaje spectaculoase, prezentatoarea America Express demonstrează că este la fel de frumoasă și în haine lejere și fără machiaj pe chip.

Cum s-au cunoscut Răzvan și Irina Fodor și cum a început relația lor

Răzvan Fodor a povestit cum a cunoscut-o pe femeia care i-a dăruit o fetiță superbă.

"Faptul că am căutat-o pe Irina, dar nu pe ea, căutam o parteneră de viață. Am căutat timp de 4 ani de zile într-un București al anilor 2000. Am cunoscută pe Irina când filmam în Buftea un serial și ea făcea figurație specială, era la Jurnalism, iar pentru a-și strânge un bănuț, făcea figurație specială. Când am văzut-o mi-a căzut capul, eu fascinat de brunete, îmi plac brunetele. Am terminat ziua de filmare, am bălit, dar bălit decent așa.

Și m-am dus la ea și i-am spus: "vezi că durează până vă duce mașina specială acasă după ce se termină filmările, daca vrei te duc eu." Ea mi-a zis: "nu". Am zis ok și am plecat. Povestea este foarte lungă, ideea e că ne-am reîntâlnit după multe luni și eu eram ușor curios, simțeam că vrea să mă păcălească cu ceva pentru că la prima noastră întâlnire și-a lăsat o geantă lângă masă și am văzut în geantă o carte.

Ne-am mai întâlnit de două ori, dar nu a existat niciun pupic, nimic, voiam doar să o ascult. Într-un final am luat-o în gașca mea de prieteni, am niște prieteni cu glume dubioase și am văzut că duce la un umor sub orice critică. I-am zis că plec în vacanță în India și am întrebat-o dacă vine cu mine. Și a venit cu mine și a făcut toată vacanța aia la picior timp de o lună de zile cu mine. Am zis, asta este nevasta mea! Ne-am întors și s-a mutat la mine", a spus Răzvan Fodor despre începutul relațieei cu Irina, la Antena Stars.