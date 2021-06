Irina Nicolae, "I-ul" din fosta trupă A.S.I.A. Cum arată la 42 de ani și cum este viața ei în afara României

Irina Nicolae a fost "I-ul" din fosta trupă A.S.I.A., una dintre brunetele cu codițe, care lua întotdeauna prima inițiativa în interviurile televizate.

Irina Nicolae a vorbit despre cum a decurs anul pandemiei, 2020, pentru ea. „Paradoxal, pentru mine a fost un an bun. Familia a fost şi rămâne prioritate în viaţa mea şi, deşi petreceam şi înainte mult timp împreună, acum am reuşit să ne bucurăm mai mult unii de alţii", a declarat Irina Nicolae pentru okmagazine.ro.

"Oamenii respectă regulile [în Budapesta], pentru că şi politicul respectă omul de rând. În afara faptului că nu am mai călătorit ca în anii trecuţi, viaţa mea a fost la fel de plină", a mai spus Irina Nicolae.

"Am decis să îmi folosesc constructiv puţinul timp liber rămas şi să investesc în educaţia mea, aşa că m-am reîntors pe băncile şcolii, dacă pot spune aşa: am început să studiez limba germană şi, în plus, lucrez pe partea de design interior în câteva proiecte. Visele mele nu se opresc aici, aştept doar să îmi eliberez puţin timpul ca să mă pot implică 100% în următoarele proiecte. Până atunci învăţ, ca să fiu pregătită atunci când va fi momentul potrivit să demarez".

Irina Nicolae, "muzica m-a însoțit pe tot parcursul vieții"

Pe site-ul ei oficial, Irina Nicolae a scris că îi este greu să vorbească despre ea, dar a reușit să povestească unele lucruri. "M-am născut într-o dimineață frumoasă de vară, într-o zi de marți norocosă, într-o zi de mare sărbătoare creștină, 29 august 1978, la Ploiești. Am urmat pe rând grădinița, Școala Generala nr. 6, Liceul Teoretic "I.L.Caragiale" din Ploiești, Facultatea de Drept în cadrul Universității Româno-Americane, licențiată în drept la Academia de Poliție București și masterandă în drept penal la aceeași Academie de prestigiu din capitala țării noastre".

Tot Irina Nicolae, pe site-ul ei: "Muzica 'm-a însoțit' pe tot parcursul vieții mele, deși nu provin dintr-o familie de muzicieni sau cu tradiție în ale muzicii. Am însă o familie frumoasă, care m-a sprijinit în tot ceea ce mi-am dorit să fac, o familie care m-a învățat să fiu un om drept, un prieten adevărat pentru cei cărora le 'deschid fereastra sufletului meu' și un om care să știe să lupte pentru visele și idealurile sale. Poate suna pompos, dar asta e realitatea și așa arată familia mea!

"Anii copilăriei au fost anii in care 'am pus bazele' pregătirii mele muzicale...", a scris Irina Nicolae pe site-ul ei.

Irina Nicolae, ex A.S.I.A., stabilită de ani buni în afara României

Irina Nicolae are acum 42 de ani și este la o aruncătură de băț de România, în Ungaria. Aceasta este stabilită de aproape două decenii alături de soțul ei, omul de afaceri Marius Vizer, în Budapesta, acolo unde cei doi au și făcut nunta, scria click.ro la vremea respectivă. Irina Nicolae și soțul ei au împreună o fiică în vârstă de trei ani.

Din fotografiile pe care le postează pe Internet, Irina Nicolae pare într-adevăr neschimbată, de parcă nici nu au trecut 20 de ani de când era admirată live de mii de fani în concertele trupei A.S.I.A.

Într-un interviu pentru Viva!, aceasta declara că nu este împotriva intervențiilor estetice atât timp cât acestea sunt făcute cu bun simț. "Eu sunt împăcată cu mine, mă plac așa cum sunt, nu aș schimba nimic la mine din punct de vedere fizic. Sigur, dacă în timp aș simți nevoia unei schimbări, aș apela, nu este nimic rău în asta, dar așa cum am mai spus ar fi bine să facem schimbări cu cap, cu atenție și fără exagerări. Cred că în viitor vor fi foarte puține femei care vor arăta așa cum le-a lăsat natura", spunea Irina Nicolae.

În 2012, de 1 iunie, Irina Nicolae a lansat prima carte interactivă de poveşti-aplicaţie din România. Aplicaţia, care are la bază povestea "În ţara lui Dovlecel“, scrisă de fosta membră a trupei A.S.I.A., a fost testată la un târg de carte de părinți și copii.

Irina Nicolae, mesaj pentru fostele colege din trupa A.S.I.A.

Trupa A.S.I.A. se mai aude și astăzi în unele cluburi din București și din țară, când unii DJ devin nostalgici. Este semn că a fost într-adevăr unul dintre cele mai iubite grupuri muzicale, apărute la începutul anilor 2000.

Numele trupei A.S.I.A. provine de la cele patru membre din formula de debut: Anca, Sorana, Irina și Anemona. Trupa a rezistat din 2000 în 2005, când Irina a decis să plece cu Marius Vizer din România, iar un an mai târziu, formația s-a destrămat complet.

Anul trecut, în 2020, la 20 de ani de la înființarea trupei, Irina Nicolae a transmis un mesaj fostelor colege: "La mulți ani, dragele mele! La mulți ani, A.S.I.A.!!! Azi am împlinit 20 de ani plini de emoție, muzică și iubire! Suntem și vom fi întotdeauna un întreg! Vă mulțumesc pentru toate emoțiile trăite alături de voi, pentru toate lacrimile de bucurie, pentru tot ceea ce am realizat împreună! Love you, girls!".

Printre cele mai cunoscute melodii ale trupei A.S.I.A. sunt: "Dă-mi nopțile înapoi", "Sună periculos" și "Garsoniera ta".