Irina Petrea a dezvăluit cu lacrimi în ochi că și-a pierdut pe rând membrii familiei. Drama mai puțin știută trăită de SuperNanny

Psihologul a cărui povețe au „domnit” în familiile din România multă vreme, datorită emisiunilor din care a făcut parte, are o poveste de viață extrem de tristă. Află din rândurile de mai jos ce dezvăluiri cu lacrimi în ochi a făcut SuperNanny!

Irina Petrea sau SuperNanny, așa cum mai este cunoscută de la televizor, este unul dintre cei mai renumiți psihologi de la noi din țară, ajutând, de-a lungul timpului, multe familii care nu mai reușeau să își tempereze copiii.

Cu toate că mereu avea de oferit un zâmbet cald și o vorbă împăciuitoare, Irina Petrea a trecut prin una dintre cele mai grele perioade din viața sa, atunci când toate persoanele din familie s-au stins la un interval scurt de timp. Iată ce confesiuni triste a făcut SuperNanny!

Prin ce dramă a trecut Irina Petrea: „Tata a murit singur în spital, mama a murit singură în casă”

Irina Petrea a fost invitată, recent, în podcastul „Vorba lu` Jorge”, acolo unde a vorbit despre dramele prin care a trecut în ultimii ani și care au ținut-o departe de lumina reflectoarelor.

Astfel, după ce în urmă cu mai mulți ani afla că nu poate să aducă pe lume un copil, SuperNanny a fost „izbită” de un val de evenimente tragice, toate petrecute pe parcursul a doi ani. Potrivit spuselor sale, și-a pierdut pe rând tata, mama, fratele și pisica.

Însă, cea mai mare durere a lui SuperNanny a fost aceea că rudele ei s-au stins din viață singure, fără ca ea să le poată fi alături în ultimele clipe:

„Tata a murit singur în spital, mama a murit singură în casă. Fratele meu a murit singur în casă, l-a găsit soția lui a doua zi. Tata în 2020, în septembrie și mama la sfârșitul lui ianuarie, 2021. La un an după ce a murit mama, a murit și fratele meu mai mare, și la patru luni după ce a murit el, a murit și pisica mea.”, a mărturisit Irina Petrea, invitată în podcastul „Vorba lu’ Jorge”, citată de o publicație online.

Irina Petrea este marcată de moartea pe rând a membrilor familiei sale

Irina Petrea s-a arătat marcată de moartea ambilor părinți la un interval scurt de timp, mai ales că nu le-a putut fi alături în acele momente.

Cu toate acestea, SuperNanny a dezvăluit că montase camere în casa mamei sale, văzând-o pe aceasta cum își dădea ultima suflare:

„În ultimii doi ani mi-am pierdut ambii părinți. În 2020 a murit tata, în condiții foarte oribile. Făcuse un accident vascular cerebral în decembrie 2019. N-am putut să nu mă uit. Am ezitat dacă s-o fac. Mi-a fost foarte greu, pentru că a murit singur. Iar, de curând, a murit și pisica mea. Poate să pară stupid. În decembrie am descoperit-o cu un cancer. Pentru că mama a murit singură acasă, tata a murit singur în spital, nu mai puteam să mai las o ființă să moară singură. Am stat toată iarna cu pisica mea.”, a povestit Irina Petrea în cadrul unei emisiuni televizate, citată de sursa menționată mai sus.

