De-a lungul relației, Irina și Răzvan Fodor și-au creat amintiri extraordinare. Iată una memorabilă de la începutul poveștii lor e dragoste.

Irina și Răzvan Fodor sunt împreună de mai bine de 14 ani. Ce doi s-au căsătorit după trei ani de relație și au împreună o fiică, Diana.

Cum s-au cunoscut Irina și Răzvan Fodor

Răzvan și-a cunoscut sufletul-pereche într-o perioadă când își pierduse speranța unei relații de durată. Acesta vorbește deseori despre grijile de la momentul respectiv în privința vieții personale.

„Eram ușor anxios, aveam credința că toate trenurile vizavi de o posibilă femeie lângă care să stau până la sfârșitul vieții trecuseră, le pierdusem. Tot căutam și nu reușeam. Căzusem într-o zonă ușor misogină, pe care mi-o și recunoșteam.

Nu prea mă mai interesa nimic. Erau 4 ani de când tot căutam. Aveam gașca mea de gagici, pe care le toleram într-un alt sens lângă mine, pentru alte lucruri și eram foarte mulțumit din punctul ăsta de vedere. Dar nu, să-mi intri în viață și să rămâi la mine peste noapte era foarte greu. A venit în momentul potrivit. Cred că trebuia ea să crească, d-aia nu a apărut mai devreme”, a declarat actorul, conform unei surse.

„E femeia pe care mi-am dorit-o. E familia pe care mi-am dorit-o. Mă uit în ochii ei și îi spun că o iubesc. (...) Pentru mine, familia e absolut tot și eu nu am nicio șansă să derapez în relația asta, în vreun fel”, a mai adăugat Răzvan.

În ciuda programului extrem de încărcat, prezentatorii încearcă să petreacă cât mai mult timp singuri sau cu fiica lor. Escapadele în doi, deși sunt mai rare, ele sunt pline de aventură.

Irina și Răzvan Fodor, lăsați fără bunuri pe plaja din Vama Veche. Vacanța lor s-a terminat urât: „Nu am avut răbdare...”

Irina Fodor a dezvăluit recent o amintire de la începutul relației cu soțul său. Cei doi se aflau pe litoralul românesc, la Vama Veche, unde au avut parte de o experiență de pomină.

Deși aveau asigurată cazarea, au ajuns înainte cu o zi pe litoral. Răpuși de oboseală, Irina și Răzvan au adormit pe plajă, iar când s-au trezit nu mai aveau telefoanele.

Prezentatoarea de la Asia Express regretă pierderea unor fotografii cu soțul său, care datau de la începutul relației lor.

„Nu am avut răbdare, am plecat cu Fodor de acasă cu o zi înainte de a ne caza. Am spus, nu contează, plecăm în seara aceasta, în noaptea aceasta ne distrăm pe acolo și dormim puțin pe plajă până a doua zi la 12 când trebuia să face check-in-ul. Așa am făcut, am ajuns acolo și am dormit pe un puf din acela, un fotoliu pe plajă.

Cineva mi-a furat telefonul. Nu dau cu parul, cu piatra, poate că l-am pierdut în nisip. În acel telefon aveam niște poze cu mine și Fodor de la început și le-am pierdut. A plecat telefonul…

Bine, era prea la îndemână. Eu dormeam în nisip, Fodor lângă mine și telefonul lângă noi. Striga pur și simplu, se simțea abandonat”, a dezvăluit Irina Fodor, conform unei surse.

De atunci, însă Irina și Răzvan și-au creat nenumărate amintiri împreună, dar și alături de fiica lor, care îi însoțește în vacanțele exotice.