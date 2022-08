Irina și Răzvan Fodor, portret înduioșător de familie. Prin ce dificultăți au trecut: „Suntem toți”

Irina Fodor a publicat pe contul său de Instagram o fotografie în care apare alături de soțul și de fiica ei. Prezentatoarea le-a povestit fanilor că după întoarcerea din America Express nu a avut răgaz să se odihnească și nici să petreacă timp cu familia, având în vedere că Răzvan Fodor a fost plecat la Bacău, pentru filmările de la Splash! Vedete la apă. Fiica lor, Diana, a trecut printr-o internare la spital, însă acum totul este bine.

Greutățile prin care a trecut Irina Fodor după ce s-a întors din America Express: „Cu copilul am trecut printr-o internare în spital”. Cum se simte acum prezentatoarea.

„Oficial, vacanțăăă!!! De la venirea în țară și până acum, nu prea am avut timp să îmi trag sufletul, ca să vă spun drept.

Fodorică a fost plecat la Bacău, la Splash! Vedete la apă, iar eu am rămas acasă cu muuulte lucruri pe care le-am pus pe “hold” când am plecat, și cu altele noi care au apărut ca ciupercile după ploaie.

Prezentatoarea a povestit că Diana a fost internată la spital

„Cu copilul am trecut printr-o internare în spital, o furtună emoțională ce a trebuit gestionată cu delicatețe și prima tabără din viața ei. Cu Luna (n.r. câinele) printr-un set de analize și verificări. O vizită-fulger la Buzău ca să îmi văd bunicile și părinții și să mă asigur că toată lumea e bine, sănătoasă. Și altele, mărunte, dar care cereau rezolvare rapidă”, a povestit Irina Fodor, prezentatoarea America Express.

Irina Fodor și-a anunțat fanii că acum întreaga familie este bine și reunită:

„Fodorică a încheiat proiectul vineri, copilul s-a întors din tabără sâmbătă noapte, iar ieri ne-am urcat în mașină și efectiv am rupt ușa. Suntem toți, suntem bine și o să tragem vacanța asta în piept cu toată forța. Vă pupăm și vă îmbrățișăm!”, a transmis Irina Fodor.

Irina Fodor este prezentatoarea America Express

Irina Fodor este cea care prezintă America Express:

„Dragilor, atât am să vă spun: Mexic, Guatemala, Columbia! Asia Express devine America Express, iar anul acesta o să străbatem peste 7000 de kilometri, prin trei țări exotice, pline de culoare, care le vor oferi celor 9 echipe de concurenți aventura vieții lor, fără urmă de îndoială! Am așa niște emoții, de nici nu pot să vă descriu, mai ales că au mai rămas doar câteva zile până la plecare și nici nu știu ce să fac mai întâi. Drumul Aurului ne așteaptă să-i descoperim comorile!”, spune Irina Fodor îniante de a pleca în America Latină.

Cei care au acceptat provocarea America Express sunt Chef Cătălin Scărlătescu și iubita lui, actrița Doina Teodoru, Puya și soția lui Melinda, Andreea Antonescu și Andreea Bălan, Cătălin Bordea și Nelu Cortea, stilistul Ovidiu Buta și directorul artistic Joaquin Bonilla, Jean Gavril și fratele lui Dinu, cântăreața Bruja și prietenul ei, Pufeh, gimnastele Larisa Iordache și Diana Bulimar, Bie Adam și mama ei, Mihaela.

