Irinel Columbeanu face dezvăluiri despre recomandările medicilor din Elveția. Ce nu i-a fost interzis

Viața de lux, mașinile scumpe, banii pe bandă rulantă și femeile i-au adus fericire de moment afaceristului, însă nu i-au adus sănătatea.

În cel de-al doilea volum, Irinel Columbeanu povestește și despre momentele când se lupta cu AVC-ul, potrivit Cancan.

La insistențele prietenului său Nic (care-i aranjă un control exhaustival capului și al cauzelor AVC-ului de către o echipă de medici specializați) se duse la control și reconstituire cauze AVC la Spitalul Cantonal don Lausanne, scrie el.

Ocazie cu care, tot răspunzând întrebărilor medicilor de acolo, își dădu seama care fuseseră cauzele provocatoare: abuzul de mâncăruri grase, al cefei grase de la 3 dimineața la Sexy Club, plus cel de țigări, plus cel de băuturi energizante amestecate cu whisky după o noapte nedormită, plus neșansa unei prea îndelungate presiuni mecanice pe partea posterioară a gâtului datorată sprijinitului, în pronație, al cefei pe marginea contondentă a jacuzzi, a mai povestit Columbeanu.

Medicii elvețieni i-au recomandat lui Irinel Columbeanu să nu se lase brusc de fumat, ci să înlocuiască tigara cu o pipă, de început.

Surpriza i-a fost mare când a mers, inițial, la medicii români și aceștia i-au inerzis direct să mai fumeze.

În contrast, neavând totală încredere, acesta a pus în balanță sfatul elvețienilor, care i-au precizat că este mai bine să nu întrerupă brusc accesul la nicotină pentru a nu da stres brusc organismului și i-au recomandat să fumeze pipă, transformată, mai apoi, în trabuc cu aromă de cireșe.

Acest trabuc, a fost, de altfel, mărul discordiei din luna de miere, când Monica Gabor l-a lăsat singur la masă, în restaurant, după ce i-a reproșat că bea și fumează prea mult.

Spre deosebire de colegii lor români, acești doctori nu i-au interzis fumatul, ci i l-au recomandat, din cauza celor peste 30 de ani neîntrerupți de fumat, ca să nu-și streseze organismul întrerupându-i complet accesul la nicotină. I-au recomandat să fumeze pipă, convertită ulterior într-un soi de trabuc din tutun de pipă, cu aromă de cireșe, a concluzionat Irinel Columbeanu în cartea sa.

