Irinel Columbeanu nu mai este într-o relație cu Oana Cojocaru, iubita cu 40 de ani mai mică decât el. Ce spune tânăra

Irinel Columbeanu este din nou singur! Afaceristul ar fi călcat pe bec, iar tânăra lui iubită a decis să încheie relația pe care o avea cu bărbatul mai mare cu 40 de ani decât ea. Potrivit informațiilor apărute în presă, Irinel Columbeanu ar fi fost surpins în compania a doua domnișoare, într-o mașină de lux în valoare de 50.000 de euro.

La mijloc ar fi fost vorba de o escapadă amoroasă pe care fostul milionar a plătiti-o cu vârf și îndesat. Oana Cojocaru a decis să pună punct relației cu acesta și să-și vadă mai departe de drum.

Citește și: Cum a pierdut Irinel Columbeanu averea de 150 de milioane de euro

Tânăra domnișoară pare să nu fie deloc afectată de ieșirile fostului ei partener. Aceasta a precizat că nu are cum să simtă ceva în legătură cu acest eveniment dat fiind faptul că sunt despărțiți: „Nu, nu știu, de ce să mă afecteze? Foarte bine. Acum noi nu mai suntem într-o relație, deci nu ar avea de ce să mă afecteze pentru că ne-am despărțit", a precizat Oana Cojocaru pentru cancan.ro

Irinel Columbeanu, viața amoroasă tumultoasă

În anul 2011, Irinel Columbeanu şi Monica Gabor au decis să nu mai formeze un cuplu, s-au separat printr-un divorţ de durată deoarece custodia fiicei lor a fost mai dificilă. Monica şi-a dorit să o aibă pe Irina, la fel şi Irinel. Instanţa de atunci a decis ca ea să locuiască alături de tatăl ei. Milionarul a dorit să îi ofere "cea mai bună educaţie", motiv pentru care a făcut tot ce a fost posibil să obțină custodia fiicei lui.

Pe vremea aceea, el nu îi mai permitea Monicăi să intre în vila de la Izvorani, însă acum relaţiile au deveni foarte bune, încât vorbesc destul de des, chiar s-au întânit şi în America, locul unde fotomodelul s-a stabilit de ceva timp. O vreme îndelungată, Irina îşi vizita mama numai în vacanţă, însă acum ceva timp în urmă a anunţat prin intermediul ei că şi-ar dori să stea mereu acolo, alături de Mr. Pink, soțul mamei sale, şi de fiul acestuia. Irinel nu s-a împotrivit și a acceptat, mai ales că acesta trece printr-o situație financiară delicată.

Citește și: Monica Gabor, declarație după ce s-a spus că este salvarea secretă a lui Irinel Columbeanu. Ce a spus despre fostul soț

Irinel Columbeanu a mai fost într-o relație cu Anna Lesko. Cei doi s-au cunoscut în 1996, pe vremea când ea era o balerină de 17 ani, iar el un afacerist de 38 de ani.

Anna avea un spectacol la o petrecere organizată la Casinoul din Constanța, unde se afla și Irinel. Relația lor a durat 8 ani, timp în care Anna s-a lansat în industria muzicală.

Citește și: Cum arată casa de la Izvorani a lui Irinel Columbeanu. Imagini uluitoare cu proprietatea care a ars

„Lângă Irinel, am fost foarte fericită. L-am iubit, iar asta a făcut să dureze relaţia noastră mai bine de opt ani. Plus că am fost alături de el în nişte momente foarte grele. Relaţia cu el m-a făcut să completez multe lucruri la personalitatea mea, eu fiind în plin proces de maturizare”, spunea Anna Lesko într-un interviu pentru acasatv. Relația lor s-a destrămat în anul 2004.