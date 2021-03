Monica Gabor s-a pozat împreună cu fiul vitreg. Imagini cu băiatul lui Mr. Pink în brațele fostei doamne Columbeanu

Iubitul actual îi oferă Monicăi Gabor tot luxul de care aceasta a avut parte și la Izvorani, acolo unde și-a petrecut o parte din viață alături de Irinel Columbeanu. După divorțul de primul său soț, tânăra mămică și-a găsit liniștea în brațele unui bărabt care pare să-i ofere tot sprijinul de care are nevoie.

Aceasta duce o viață de poveste în Statele Unite, alături de fiica sa, dar și de băiatul lui Mr. Pink.

Băiețelul milionarului pare foarte atașat de mama sa vitregă. Relația micuțului cu Monica Gabor pare ideală, ceea ce se vede și din postările de pe Instagram ale fostei doamne Columbeanu, care nu ezită să-și afișeze familia în cele mai frumaose momente.

Băiețelul lui Mr. Pink are parte de iubirea necondiționată a Monicăi, la fel și Irinuca. Aceasta îi crește pe amândoi împreună cu milionarul Pink.

În anul 2011, Irinel Columbeanu şi Monica Gabor au decis să nu mai formeze un cuplu, s-au separat printr-un divorţ de durată deoarece custodia fiicei lor a fost mai dificilă. Monica şi-a dorit să o aibă pe Irina, la fel şi Irinel. Instanţa de atunci a decis ca ea să locuiască alături de tatăl ei. Milionarul a dorit să îi ofere "cea mai bună educaţie", motiv pentru care a făcut tot ce a fost posibil să obțină custodia fiicei lui.

Pe vremea aceea, el nu îi mai permitea Monicăi să intre în vila de la Izvorani, însă acum relaţiile au deveni foarte bune, încât vorbesc destul de des, chiar s-au întânit şi în America, locul unde fotomodelul s-a stabilit de ceva timp. O vreme îndelungată, Irina îşi vizita mama numai în vacanţă, însă acum ceva timp în urmă a anunţat prin intermediul ei că şi-ar dori să stea mereu acolo, alături de Mr. Pink, soțul mamei sale, şi de fiul acestuia. Irinel nu s-a împotrivit și a acceptat, mai ales că acesta trece printr-o situație financiară delicată.

Monica Gabor trăiește o viață luxoasă alături de Mr. Pink

În presă au apărut speculații cum că Monica Gabor ar vrea să îl aducă pe fostul soț în America din cauză că acesta are se confruntă cu câteva probleme de ordin financiar. Aici i-ar fi propus o afacere, iar Mr. Pink ar fi fost total de acord. Situația a rămas însă doar la nivel de zvon pentru că nu s-a concretizat niciodată.

Monica a declarat în repetate rânduri că îi este recunoscătoare lui Irinel pentru viața pe care a avut-o alături de el și a dat de înțeles că oricând este dispusă să-ia corde sprijin: "Sunt foarte fericită pentru viața pe care o am aici. Îl apreciez foarte mult pe omul din viața mea. Consider că mi-a adus multă schimbare în bine. Și pe omul care a fost în viața mea înainte. Și el m-a ajutat foarte mult și doar cu acești oameni am reușit să devin ceea ce sunt astăzi și le mulțumesc", a declarat Monica Columbeanu.

Monica duce o viață lipsită de griji alături de bărbatul înstărit și nu a mai revenit în România de ceva timp. Ea a ales să-și trăiască visul American alături de Mr. Pink și de copii lor.

Dorinţa lui Irinel Columeabu este ca Irinuca să aibă un viitor promiţător

„În legătură cu dorinţa mamei Irinei, ca fiica noastră să se mute cu ea în Statele Unite, pot spune că aceasta nu este o noutate pentru mine şi că amândoi părinţii suntem în egală măsură preocupaţi să-i asigurăm fiicei noastre un viitor cât mai promiţător. În plus, eu însumi sunt pregătit, atunci când Irina îşi va manifesta această opţiune, ca nu numai să îmi dau acordul în acest sens, ci să încerc chiar să facilitez luarea la timp util a acestei decizii majore pentru cursul vieţii ei, rămânând în continuare solidar, în exclusivitate, cu doar ceea ce va fi mai bine pentru viitorul Irinei per ansamblu şi abţinându-mă să pun în ecuaţie şi să mă gândesc şi la al meu”, a spus Irinel Columbeanu la acea vreme, în anul 2019, când Irina s-a mutat definitiv în America.

Monica Gabor a mărturisit într-un interviu faptul că fiica sa îşi doreşte să plece din România

„Aici se simte acasă şi simte că are o familie. Irina îl numeşte pe Pink „daddy', deşi eu niciodată nu i-am spus să îi spună aşa, nu mi-aş permite, pentru că îl respect pe tatăl Irinei. Totuşi, la ea a venit în mod natural şi e foarte ataşată de Pink şi vrea să se mute aici, pentru că vrea o mamă, un tată, un frate… Deocamdată, ne vom revedea în vacanţă, în iulie.', mărturisea Monica Gabor, conform viva.ro.