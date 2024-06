Irinel Columbeanu și fiica lui, revedere emoționantă în aeroport. Irinuca s-a întors România pentru prima dată în 6 ani

Irinel Columbeanu și-a îndeplinit cea mai mare dorință! Fiica lui și a Monicăi Gabor a revenit în România, la 6 ani de când s-a mutat definitv în SUA. Irinuca este acum o adevărată adolescentă, dar nu și-a putut ascunde zâmbetul larg atunci când și-a îmbrățișat tatăl.

Au fost clipe emoționante pe Aeroportul Otopeni, în urmă cu doar câteva ore! Fiica lui Irinel Columbeanu și a Monicăi Gabor s-a întors în România pentru prima dată din 2018 când s-a mutat în SUA, alături de mama ei. De atunci, fostul milionar și-a mai întâlnit fiica o singură dată, când el a fost plecat peste Ocean. Între timp, Irinel Columbeanu a început să aibă probleme grave de sănătate, a ajuns la azil și singura lui dorință era să o revadă pe Irinuca, acum adolsecentă.

Imagini emoționante cu revederea dintre Irinuca și Irinel Columbeanu din Aeroportul Otopeni. Cum au reacționat când s-au revăzut

În ultima perioadă, Irinel Columbeanu și-a exprimat în mai multe rânduri dorința de a-și revenea fiica. Deși ei vorbesc destul foarte des prin apel video, așa cum a mai spus afaceristul, ei nu au mai petrecut timp împreună.

Chiar dacă anul trecut, acesta a făcut un efort și a mers să o viziteze pe tânără peste Ocean, de data aceasta, a exclus această variantă. Potrivit informațiilor, sănătate i-ar fi pusă în pericol dacă ar urca în avion.

În acest context, Irinca a venit în România, pentru prima dată de când a părăsit țara, în urmă cu 6 ani. Fiica lui Irinei Columbeanu și a Monică Gabor s-a transformat într-o adevărată domnișoară și nu mai este fetița pe care și-o amintea fostul milionar.

Cu toate acestea, revederea lor din aeroport a fost extrem de emoționantă. Irinel și-a așteptat fiica cu un buchet de flori, iar aceasta nu-și mai putea șterge zâmbetul de pe față atunci când și-a întâlnit tatăl.

Irinuca și Irinel Columbeanu s-au îmbrățișat minute în șir și cu greu s-au dezplitit unul de celălalt. Așa cum se poate observa în imaginile surprinse de wowbiz.ro, adolescenta a fost foarte grijulie cu tatăl ei în timp ce se îndreptatu spre ieșirea din aeroport.

Irinuca s-a transformat într-o adevărată domnișoară și are un iubit în SUA. Ce a spus Irinel Columbeanu

Fostul milionar și-a mai văzut fiica în 2023, atunci când el a călătorit în SUA. Cu toate acestea, până atunci, Irinel Columbeanu care și-a crescut o perioadă singur fiica, nu o mai văzuse de 5 ani.

Între timp, tânăra și-a construit o viață peste Ocean, alături de Monica Gabor și de Mr. Pink și are deja și un iubit. Mai mult decât atât, Irinel spune că s-ar putea să devină socru în curând, după ce fiica lui va împlini 18 ani, în câteva luni.

„Irina mai are un an și va merge la colegiu. Încă nu s-a decis spre ce se va orienta. Are prieten, dar nu mi-a zis despre relația ei. Dar nici nu o întreb. Nu e însă din România, nu cred. E normal să aibă o relație. Cu ocazia asta m-aș duce în America. Să-l cunosc pe viitorul ginere. Dar cel mai bine știe Monica. Ea cu maică-sa vorbește mai multe, sunt convins.

În curând, s-ar putea să devin socru. O să împlinească 18 ani și, atunci, s-ar putea să fie cerută în căsătorie. Eu știu că are un prieten, dar nu îl cunosc. Cred că este mai rușinoasă din punctul acesta de vedere. Mi-a spus niște nume franțuzești, ale unor colegi de-ai ei care, probabil, sunt de origine franceză. Mai multe nu știu”, a dezvăluit acesta pentru Xtra Night Show, de la Antena Stars.

Cât despre o posibilă întoarcere în România a fiicei sale, afaceristul spune că nu se pune problema. Adolescenta i-ar fi dezvăluit tatălui său că nu are de gând să locuiască din nou în țară.

„Nu, mi-a zis că nu mai vrea să vină în România. Eu îi respect dorința, cum de altfel i-am respectat și dorința de a trăi în continuare în America. Consider că așa trebuie să te comporți cu un copil, cu propria-ți fiică. Am fost fericit că a avut timp să stea cu mine, chiar dacă eu mi-aș fi dorit să stau mai mult, dar dorințele ei…”, a explicat Irinel Columbeanu, în cadrul podcast-ului „Vin la vorbă”