Dani Oțil, declarații rare despre momentul în care a cunoscut-o pe Gabriela Prisăcariu. Ce a recunoscut fără ocolișuri

Dani Oțil a făcut dezvăluiri rare despre momentul în care a cunoscut-o pe soția lui și a mărturisit că s-a îndrăgostit la prima vedere de Gabriela Prisăcariu.

Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu s-au cunoscut în anul 2018. Ei s-au căsătorit civil în mai 2021, iar cununia religioasă au făcut-o în iulie 2023. Între timp, cei doi au devenit și părinții unui băiețel adorabil, cu un nume deosebit, Luca Tiago, în vârstă de trei ani.

Într-un interviu recent, Dani Oțil a povestit, cu umorul caracteristic, cum a cunoscut-o pe Gabriela Prisăcariu și cum au ajuns să formeze un cuplu.

Citește și: Dani Oțil are acum o nouă afacere. Care e noua sursă de venit a prezentatorului de la Neatza cu Răzvan și Dani

Cum s-au cunoscut Dani Oțil și Gabriela Prisăcariu: „M-am îndrăgostit la prima vedere”

Articolul continuă după reclamă

Dani Oțil este discret când vine vorba de viața sa de familie, fiind rare momentele când abordează astfel de subiecte. Având în vedere, însă, că prezintă emisiunea Power Couple România, care pune relațiile de cuplu în prim-plan, prezentatorul TV a făcut câteva declarații despre momentul în care și-a cunoscut soția.

La avanpremiera sezonului 2 Power Couple România, Dani Oțil a declarat pentru Unica.ro că s-a îndrăgostit la prima vedere de Gabriela Prisăcariu, pe care a cunoscut pe holurile televiziunii la care lucrează de aproape 17 ani.

„Eu m-am îndrăgostit de soția mea la prima vedere, da. N-am știut că o să ajungem așa de departe. Speram că este încă un model care nu mă bagă în seamă, nu răspunde la telefon, că am foarte multe eșecuri în România, dar ea a fost prima care mi-a răspuns la telefon și am mutat-o cu totul la mine”, a dezvăluit Dani Oțil pentru Unica.ro.

„Cred în suflete complementare, nu știu dacă le zice pereche. Nu cred în doi oameni care se aseamănă foarte mult și se lipesc pe viață. Pentru că găurile unuia trebuie să fie acoperite de atuurile celuilalt. Degeaba sunt identici că nu cred că țin”, a adăugat Dani Oțil pentru sursa citată.

Citește și: Gabriela Prisăcariu a răbufnit pe rețelele de socializare,după ce a fost criticată pentru felul în care arată. Ce mesaj a transmis

Ce își dorește Dani Oțil de la anul 2025

În același interviu pentru Unica.ro, Dani Oțil a vorbit despre realizările memorabile ale anului 2024. Printre acestea, el a menționat proiectele sale de pe micile ecrane: „Power Couple România” și „Neatza cu Răzvan și Dani”, care a aniversat 17 ani de emisie pe 2 februarie.

„Neatza a fost pe creștere, cum e de 17 ani. Facem 17 ani acum, pe 2 februarie, și tot creștem. Încet, dar creștem. Și am început să mă înțeleg cu fi-miu. Pentru că până la trei ani el e un colet, de fapt. Îl muți de colo-colo. (râde) Dar am început să vorbim despre activități, despre ce citim. Asta este o realizare, pentru că am și eu feedback. Până acum mai mult schimbam scutece, nu aveam niciun feedback”, a mărturisit Dani Oțile pentru Unica.ro.

În ceea ce privește anul 2025, Dani Oțil a spus că își dorește „măcar să iasă cum a ieșit 2024”.