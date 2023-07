Irinel Columbeanu și noua iubită s-ar fi despărțit. Ce spune afaceristul despre separarea de Ani, cea care îl cucerise din prima

Relația dintre omul de afaceri și Ani s-a încheiat, cu toate că afaceristul declara că a fost dragoste la prima vedere. Află din rândurile de mai jos ce spune Irinel Columbeanu despre separarea de noua iubită!

Irinel Columbeanu și Ani s-au despărțit, potrivit celor mai recente declarații făcute de omul de afaceri, citat de Fanatik.

Cu toate că părea că Irinel Columbeanu își găsise fericirea în brațele acestei femei, având numai vorbe de laudă la adresa ei, ceva s-a schimbat între timp. Iată ce declarații a făcut afaceristul într-un interviu exclusiv pentru Cancan!

Irinel Columbeanu și iubita milionară s-au despărțit: „Nu-mi mai arde de altceva”

Irinel Columbeanu ar fi recunoscut, într-un interviu acordat recent pentru Cancan, că este din nou bărbat un singur. Se pare că relația cu Ani s-ar fi terminat în momentul în care afaceristul a plecat în America, ca să petreacă timp cu Irinuca, fiica din relația cu Monica Gabor.

Însuși Irinel Columbeanu a dezvăluit că nu mai vorbiseră de când plecase din țară, iar, ulterior, văzând că ea nu îl mai caută, a decis să nu mai aștepte. În plus, fostul soț al Monicăi Gabor a mai precizat că după ce a văzut-o pe Irina, nici nu se mai poate gândi la vreo relație:

„Nu am mai vorbit cu Ani de când am plecat. N-a fost să fie. Nu-mi mai trebuie o relație, nu o voi mai căuta. După ce am văzut-o pe Irina nu-mi mai arde de altceva.”, a spus Irinel Columbeanu, într-un interviu acordat pentru cancan.ro și citat de Fanatik.

Cum s-au cunoscut Irinel Columbeanu și Ani

Cu prilejul aniversării a 66 de ani, Irinel Columbeanu a fost invitat de către un prieten să petreacă în Delta Dunării, la pensiunea acestuia.

El a povestit că acolo s-ar fi îndrăgostit de o turistă pe nume Ani, o femeie de afaceri, care locuiește în București și despre care a avut numai cuvinte de laudă într-un alt interviu pentru Cancan:

„A fost dragoste la prima vedere. Ani a venit aici ca turistă. Ne-am cunoscut acum câteva zile. Este o doamnă finuță, delicată, sociabilă și foarte respectuoasă. Ea nu dorește însă să dea amănunte din viața sa. Mi-a atras atenția încă de când am văzut-o prima oară. Suntem împreună în Delta Dunării, la Periprava, la pensiunea prietenului meu, Andu Stamate. Aici totul este mirific, inclusiv compania pe care o am.”, a mărturisit Irinel Columbeanu pentru Cancan.

Înainte ca viața să-i îi rezerve acest „cadou” neașteptat, Irinel Columbeanu visa la femeia ideală, enumerând și ce calități ar trebui să împlinească pentru a putea fi împreună:

„(...) Nu ar trebui să aibă un profil de Instagram, nu mă interesează acest lucru, ci să fie o persoană deșteaptă, inteligentă, și mai ales respectuoasă cu mine, cu alți concetățeni, cu alte femei. Lista e prea lungă, dar nu vreau să se sperie nimeni.”, spunea el, la un moment dat, tot pentru Cancan.