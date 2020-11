Iți amintești de serialul “Vocea inimii”? Cum arată azi Maria Dinulescu, actrița din rolul principal

Maria Dinulescu este una dintre cele mai bune și apreciate actrițe din industrie, a devenit indrăgită în urma rolurilor jucate în serialele "Vocea inimii" și "Păcatele Evei", însă a dispărut din mediul public de mai bine de 10 ani.

Actrița a ales să plece din țară pentru a-și trăi visul american, dar a lăsat multe inimi frânte în urma ei și un gol imens în lumea filmului.

De la producțiile românești, Maria Dinulescu a ajuns la Cannas, unde a fost tratată ca o adevărată prințesă și a trăit o viața mai ceva ca un film.

„Am locuit la Los Angeles și la New York. În America aveam accent și nu puteam să joc decât prostituate și spioni. Astea sunt roluri foarte mici, mor la începutul filmului, nu înseamnă carieră, nu înseamnă bani...M-am gândit unde accentul meu, proveniența mea au mai multă valoare. Am semnat cu o agenție importantă din Italia, după aceea am venit în România. (...) Din motive personale, m-am mutat în Amsterdam.”, a povestit Maria Dinulescu la Acces Direct.