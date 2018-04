Îți mai amintești cât de fericit părea AVICII când a venit în România, în 2015? A adunat la UNTOLD 60.000 de oameni care l-au aplaudat minute în șir

Moartea prematură a renumitului DJ suedez - Avicii - a lăsat milioane de fani în lacrimi. La doar 28 de ani, artistul cu cea mai căutată piesă de pe Shazam din toate timpurile și cu clip de 1,5 miliarde de vizualizări pe YouTube, a murit vineri seara în Oman unde se afla în vacanță.

Acum trei ani, în 2015, nu în vacanță, ci pentru a concerta la prima ediție a Festivalului Untold, Avicii a venit în România, la Cluj. Artistul a adunat atunci pe Cluj Arena 60.000 de oameni care l-au aplaudat minute în șir.

TRAGEDIE în lumea MUZICII! DJ-ul Avicii a murit la 28 de ani. A fost găsit mort în Oman: "Familia este devastată'

Organizatorii Festivalului Untold au postat pe Facebook o imagine cu artistul, alături de mesajul „Muzica ta va dăinui pentru totdeauna“.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).