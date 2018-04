AVICII A MURIT! DJ-ul a atins performanţe incredibile: cea mai căutată piesă din toate timpurile şi clip de 1,5 miliarde de vizionări

Avicii a murit la doar 28 de ani, dar a lăsat în urmă performanţe greu de atins. DJ-ul suedez are cea mai căutată piesa din toate timpurile pe Shazam şi un clip de 1,5 miliarde de vizualizări pe YouTube

În ciuda succesului său de invidiat, artistul s-a retras în 2016 declarând că doreşte să se ocupe mai mult de sănătatea lui. Avicii suferea, conform publicaţiilor străine, de pancreatită acută cauzată de consumul excesiv de alcool.

Tim Bergling, născut pe 8 septembrie 1989, cunoscut sub numele de scenă Avicii, a fost şi producător muzical, nominalizat de două ori la premiile Grammy - pentru single-ul „Sunshine”, cu David Guetta, în 2012, şi pentru single-ul său „Levels”, din 2013. Unele dintre cele mai cunoscute piese ale sale sunt „I Could Be the One", „Wake Me Up", „You Make Me", „X You", „Hey Brother", „Addicted to You", „The Days", „The Nights" şi „Waiting for Love". A lansat două albume de studio - „True” (2013) şi „Stories” (2015).