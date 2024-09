Îți mai amintești de Catrinel Sandu? Cum arată acum și cu ce se ocupă. Vedeta s-a stabilit peste hotare de mai mulți ani

Catrinel Sandu a fost una dintre cele mai îndrăgite prezentatoare TV la începutul anilor 2000.

Catrinel Sandu a devenit cunoscută în România ca una dintre cele mai frumoase prezentatoare TV, cu un fizic de invidiat, care atrăgea toate privirile.

Astăzi, în vârstă de 46 ani, Catrinel Sandu este focusată pe familia frumoasă pe care a contruit-o alături de soțul ei american.

Cum arată acum Catrinel Sandu

La fel de frumoasă ca acum 20 de ani, chipul lui Catrinel pare că nu înregistrează trecerea timpului. Catrinel are acum două fiice adolescente. După divorțu de Gabriel Trifu, fetele lor, Lara și Sara, au rămas cu Catrinel.

În prezent, vedeta s-a mutat în America, în Florida, și s-a căsătorit în 2019 cu medic stomatolog pe nume Steve Schroeter. El are doi băieți din prima lui căsătorie.

Chiar dacă s-a mutat în urmă cu mai mulți ani peste hotare, Catrinel nu a renunțat la marea ei pasiune, dansul. În prezent, fosta prezentatoare TV este coregrafă.

Vedeta este extrem de mândră de fiicele ei și le sprijină în tot cee ace fac.

”Fetele au crescut. Sara deja are 14 ani și este în clasa a Xl-a. Am elevă de liceu. Nu îmi vine nici mie să cred. Este la școală la mine, la Manatee School for the Arts. Este și în două companii de dans. La una dintre ele, la cea de balet, sunt codirector. Dar este și în compania de dansuri de societate. Este minunată. Este o bucurie să o văd dansând, să o văd pe scenă. Învață foarte bine, are un program foarte încărcat. Pleacă de dimineață și vine seara, având cele două companii, dar se descurcă foarte bine și îi place foarte mult. În ceea ce privește ce vrea să facă oscilăm, puțin”, a declarat Catrinel Sandu pentru Viva.ro într-un interviu din 2023.

Catrinel se bucură că are niște fetițe atât de inteligente, conștiincioase, care știu ce drum vor să urmeze în viață.

”De Lara, ce să spun? Este o elevă eminentă. Are 10 pe linie și ia premiu peste premiu. Învață foarte bine. Ea face teatru. La școală la ea prezintă știrile. Are pupitru, prompter și prezintă știrile școlii.

De anul acesta a început acest lucru și doar cinci copii au fost selectați din toată școala și ea este una dintre ei. Suntem foarte mândri de ea, Iar ea vrea să se facă avocat”, a mai adăugat Catrinel Sandu.

Catrinel și Steve s-au căsătorit în 2019 și formează acum un cuplu solid. Vedeta a povestit într-un interviu recent că l-a cunoscut pe bărbatul visurilor ei chiar la el în cabinet, atunci când a avut o urgență medicală și a avut nevoie de ajutorul unui medic dentist.

Chiar dacă nu spera să mai cunoască marea dragoste, Catrinel a fost surprinsă de ceea ce a simțit atunci când l-a cunoscut pe Steve.

„Eu nu aveam nevoie de niciun bărbat. Eram fixată pe carieră și pe faptul de a mă stabili în SUA. Dacă-mi spunea cineva ce urma să se întâmple, acum 7 ani, că „vei întâlni bărbatul vieții tale și va fi un om cum nu ți-ai imaginat vreodată și o să fie cel mai bun prieten, soț, tată… tot ce vrei tu posibil, aș fi zis că „nu există așa ceva!. Pentru mine, tata era cel mai important bărbat din lume.

Pentru mine, tata a fost un exemplu din toate punctele de vedere. Și înainte, în relații, sau chiar și în căsnicia anterioară, tot la tata apelam când aveam nevoie de câte ceva. Și tot tata era cel mai important bărbat din viața mea și cel mai puternic. Steve, culmea, aduce mult cu tata”, a mai spus Catrinel pentru Viva.

Steve a cucerit-o pe Catrinel, iar în prezent ei trăiesc cea mai frumoasă poveste de dragoste. Cei doi locuiesc împreună cu fiicele lui Catrinel.

