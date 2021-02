Îți mai amintești de Holly Madison, fosta iubită a lui Hugh Hefner? Cum arată și ce probleme amoroase are acum Iepurașul Playboy

Holly Madison a devenit cunoscută la nivel mondial drept iubita principală a lui Hugh Hefner, editorul revistei Playboy, atunci când a apărut în emisiunea The Girls Next Door.

Ea a apărut alături de celelalte două prietene din acel moment ale editorului, Bridget Marquardt și Kendra Wilkinson. Prin emisiune, cele trei își arătau viața din Conacul Playboy, însă potrivit autobiografiei lansate de Madison în 2015, Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny, realitatea era cu totul alta față de ce apărea la televizor.

Holly Madison, acuzații grave la adresa lui Hugh Hefner

În autobiografia sa, Down the Rabbit Hole: Curious Adventures and Cautionary Tales of a Former Playboy Bunny, Holly Madison a detaliat o imagine periculoasă a Conacului Playboy, complet diferită față de cea aratată în emisiunea care a făcut-o celebră.