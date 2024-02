Îți mai amintești de Vierme de la Animal X? Cum arată și cu ce se ocupă Laurențiu Penca, la 40 de ani

Șerban Copoț (Hienă), Alexandru Sebastian Salaman (Șopârlă) și Laurențiu Penca (Vierme) făceau furori în urmă cu mai bine de 20 de ani, cu trupa Animal X. Iată cum mai arată astăzi Laurențiu Penca!

După destrămarea trupei Animal X, fiecare membru a luat-o pe drumul său. Laurențiu Penca nu doar că și-a schimbat înfățișarea, dar a decis să renunțe la muzică și să se retragă din lumina reflectoarelor. Iată cu ce se ocupă acum!

Citește și: Șerban Copoț, întâlnire de gradul zero cu foștii colegii de trupă. Cum arată băieții de la Animal X, la aniversarea de 24 de ani

Cu ce se ocupă acum Laurențiu Penca de la Animal X

Laurențiu Penca, cunoscut de publicul larg sub pseudonimul Vierme, a renunțat la faimă și la luminile reflectoarelor după destrămarea trupei Animal X. Acesta a ales să își dedice timpul afacerilor și pare extrem de încântat.

„În momentul de față am două companii, un brand în domeniul amenajărilor interioare, construcții, proiectare, design interior, iar a doua companie lucrează în zona de confecții metalice. Nu am avut neapărat o pasiune pentru lucrurile acestea, ci doar am speculat o oportunitate, am văzut că este loc în piață și am pornit o afacere.”, povestea Laurențiu Penca în urmă cu ceva vreme, citat de Viva.

Cu toate acestea, Vierme, așa cum era cunoscut, a recunoscut faptul că îi lipsește uneori energia pe care i-o oferea publicul.

„Fiecare a plecat într-o direcție, dar s-a întâmplat natural. Animal X este încă funcțional, ne mai întâlnim, mai discutăm. Perioada în care cântam a fost o perioadă frumoasă, dar învolburată și agitată. Senzația de scenă, dar mai ales energia care se transmitea de la public a fost ceva aparte și este greu de descris, trebuie să o simți, dar cred că asta îmi lipsește cel mai mult.”, a mai adăugat el, citat de sursa menționată mai sus.

În plus, Laurențiu Penca și-a schimbat complet look-ul. Dacă pe vremea când făcea furori cu Animal X a fost vopsit roșcat, verde, blond sau chiar albastru, acum și-a lăsat părul lung și creț și poartă ochelari de vedere. Cu toate acestea, la o privire mai atentă, trecerea anilor nu și-a lăsat o amprentă prea puternică asupra trăsăturilor sale.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Care e secretul căsniciei de durată dintre Șerban Copoț și soția lui. Prezentatorul TV a dezvăluit cum își împacă soția

Laurențiu Penca a rămas în relații bune cu mama fiului său

Laurențiu Penca sau Vierme, așa cum era cunoscut pe vremea când cânta în trupa Animal X, este un tată dedicat fiului său. În trecut, chiar el a povestit că a rămas în relații bune cu fosta lui parteneră.

„Cochetez de mulți ani cu zona antreprenorială, chiar zeci. Am trecut destul de ușor, este doar un alt domeniu în care am pus pe picioare un business. Familia mea este reprezentată momentan de fiul meu Robert și de părinții mei. Mai am un gen de familie în business, colegii mei, echipa mea. Nu am momentan o soție, eu cu mama lui Robert suntem foarte buni prieteni și asta e grozav.”, declara Laurențiu Penca pentru Redactia.ro, citat de Viva.