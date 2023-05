Șerban Copoț, întâlnire de gradul zero cu foștii colegii de trupă. Cum arată băieții de la Animal X, la aniversarea de 24 de ani

În anii 2000, trupa Animal X făcea furori la concertele din toată țara și piesele lor erau nelipsite de la orice petrecere. În timp ce o parte din membri și-au continuat cariera în domeniu, ceilalți au ales alte drumuri. Șerban Copoț, prezentatorul de la Antena 1, a postat recent o imagine cu toți foștii săi colegi, la aniversarea de 24 de ani de la înființare.

Cum arată astăzi Vierme, Martzianu și Tzapu de la Animal X. Șerban Copoț a făcut anunțul mult așteptat de fani

Șerban Copoț, Laurențiu Penca, George Belu și Lazăr Cercel - o parte din membri Animal X- au sărbătorit împreună 24 de ani de la debutul trupei. Din 1999 până în 2010 băieții au încântat fanii cu muzica lor diferită în peisajul muzical românesc și deși nu au mai apărut împreună, aceștia sunt în continuare apropiați.

Astfel, prezentatorul iUmor a postat pe rețele sociale în care apare alături de aceștia și în plus, a declarat pentru Antena Stars că pregătesc mai multe surprize împreună.

„Pentru că... 24 de ani de Animal X. Cheers! Multumim pentru urari!”, a scris acesta în descrierea imaginii de pe Instagram

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Șerban Copoț are un mesaj dur pentru toți cei care îl critică că are prea mulți copii: „Nu ne mai judecați. Tac de prea mult timp”

Deși dintre aceștia doar Șerban a rămas în lumina reflectoarelor, se pare că aceștia pregătesc lucruri noi pentru admiratorii lor. De când au renunțat la peisajul monden, Laurențiu Penca (Vierme) a dezvoltat o afacere în industria designului interior, basistul Lazăr Cercel (Tzapu) este regizor, iar George Belu (Martzianul) și-a urmat pasiunea pentru bucătărie și este chef.

Cu această ocazie, Șerban Copoț a mărturisit, în exclusivitate, pentru Antena Stars că trupa nu s-a destrămat, ci doar au luat o pauză, astfel că vor reveni în cea mai bună formă.

„Ieri am sărbătorit 24 de ani de la momentul înființării oficiale a trupei. Așa facem în fiecare an, ne întâlnim. Nu, nu asta fost discuția principală, doar am vorbit. Evident că ne este dor de stat în studio, de scenă.

Dar nu se va petrece lucrul acesta în scurt timp, ca să zic așa. Noi nu ne-am despărțit, doar am luat o pauză. La un moment dat o să revenim. (n.r. revenirea) o să fie pur și simplu de hobby, cu muzică, care să ne placă în principal nouă, fără să mai căutăm niciun fel de topuri, niciun fel de radiouri, niciun fel de… Acum te ajută online-ul suficient de mult.

Dacă lumea vrea să audă ce este de cântat, te poate găsi și aprecia, fără să mai fi nevoit să apelezi la clasicele metode de promovare. Deci, da! Va fi așa, o muzică de suflet. Nu vom mai căuta acel mainstream. Noi le reorchestrăm de când am trecut la varianta live, am reorchestrat piesele acestea.'', a declarat Șerban Copoț, în exclusivitate la Antena Stars, citat de spynews.ro.

Citește și: Cum arată și ce mai face Șopârlă, artistul de la "Animal X". Are o iubită extrem de frumoasă | Foto

Prezentatorul iUmor a mai ținut să precizeze că Animal X are în plan nu doar să lanseze piese noi, ci chiar un album. Cu toate acestea, muzica pe care o pregătesc este una pentru „sufletul lor”.

„'Noi am început treaba asta de acum mult timp. Și atunci când vom face această revenire, nu va fi în stilul în care este obișnuită lumea, nu ne luăm după nimeni, va fi în stilul nostru. Probabil că vom și lansa piese noi, o revenire fără un album nou mi se pare, așa, doar să mai faci niște bani.

Sunt trupe care au revenit foarte frumos, cu piese noi, și sunt trupe care au revenit doar cântând piese vechi”, a mai adăugat Șerban Copoț, la Antena Stars.

Campionatul Mondial de tenis de masă 2023 ▶ Competiția e LIVE, în AntenaPLAY, în perioada 20 – 28 mai