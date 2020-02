Iubitul Danielei Crudu, gest scandalos! Ce a declarat, după ce a bătut-o pe brunetă

Daniela Crudu ar fi încercat să se salveze. A fugit din maşină şi cel mai probabil atunci şi-a luxat şi glezna. Sora ei i-a găsit pantofii în zăpadă.

În timp ce Daniela Crudu era în spital, sora acesteia i-a făcut croatului bagajele şi l-a gonit din apartament. Nervos în continuare, bărbatul l-a împins pe un apropiat al vedetei. Ulterior, individul a revenit la apartament, escortat de poliţişti, pentru a-şi recupera banii pe care-i ascunsese în casa Danielei Crudu.

Pentru că nu există o plângere împotriva lui, bătăuşul nici măcar nu a fost audiat. Totuşi, poliţiştii au emis pe numele lui un ordin de restricţie provizoriu. Acesta este menit să protejeze victima până când este emis un ordin de un judecător.

Dar, fără plângerea victimei şi fără certificatul medico-legal care să dovedească faptul că a fost agresată, judecătorii nu pot s-o ajute. În plus, dosarul va fi clasat, iar bătuşul va scăpa nepedepsit. Daniela Crudu are are la dispoziţie 90 de zile să se răzgândească. Cu toate acestea, sora ei a declarat că este hotărâtă să-l ierte!