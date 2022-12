Iulia Albu a dezvăluit care a fost motivul pentru care a ajuns la spital de Sărbători. Ce a transmis vedeta

Iulia Albu și-a surprins fanii cu o serie de imagini destul de îngrijorătoare, pe patul de spital, cu perfuzii în braț. Aceasta a explicat ce s-a întâmplat într-o postare pe rețelele de socializare.

Iulia Albu a explicat ce s-a întâmplat cu ea în urmă cu câteva zile, când a apărut pe rețelele de socializare cu perfuzii în braț

Iulia Albu a avut parte de câteva zile mai grele, după ce a acuzat stări de rău și a mers la spital pentru a primi ajutor imediat din partea medicilor. Fashion editor-ul și-a anunțat fanii pe rețelele de socializare despre problema ei, cu o serie de imagini de pe patul de spital, unde și-a surrprins perfuziile de pe braț.

Iată că, acum, când se simte mai bine, Iulia Albu a oferit răspunsuri întrebărilor primite de la fani cu privire la situația aceasta.

''Am avut niște sărbători de poveste. Aveam nevoie de un mic refresh.'', a declarat Iulia Albu în mediul online.

Ce a pățit Iulia Albu. De ce a ajuns pe patul de spital

Iulia Albu a făcut publică o fotografie în care apare pe patul de spital, cu o perfuzie intravenoasă. Se pare că aceasta nu s-a simțit bine și a avut nevoie de îngrijiri medicale chiar înainte de sărbători.

„Așa, de sărbători”, a fost mesajul pe care Iulia Albu l-a transmis fanilor săi.

Nu se cunoaște, cu exactitate, motivul pentru care criticul de modă a ajuns pe patul de spital, întrucât vedeta nu a făcut încă nicio declarație legată de problemele de sănătate pe care le-a întâmpinat. Cu toate acestea, este posibil ca stresul și oboseala acumulată să își fi spus cuvântul. Iar, pentru a se simți mai bine, dar și pentru a se pune pe picioare, se pare că criticul de modă a avut nevoie de o perfuzie, potrivit Spynews.

În urmă cu ceva timp, Iulia Albu a dezvăluit, în cadrul unui interviu pentru Viva, cum reușește să se mențină în formă:

„Poate și pentru că cea mai mare parte a vieții mele am fost frustrată de faptul că era mult prea slabă, am renunțat la a mai contoriza foarte strict câte kilograme am sau câte calorii mănânc. Am antrenor cu care merg la sală, am antrenor cu care merg să alerg, respectiv iubitul meu, și am cel mai bun antrenor – pe fiica mea, care are grijă mereu să mă alerge suficient pentru a pierde caloriile în plus.

Mi se pare nociv ca fetele să citească în revistă și să vadă la televizor că trebuie să aibă o anumită greutate sau să arate într-un anumit fel pentru a fi în linie cu celelalte persoane sau pentru a obține lucrurile mai ușor în viață. De asemenea, nu sunt adepta regimurilor, deoarece, cu excepția situației în care sănătatea îți dictează asta, mi se pare total contraproductiv să vrei să fii mereu altcineva sau altfel decât ești.'', a spus, în urmă cu ceva timp, Iulia Albu pentru Viva.ro, citată de Spynews.

