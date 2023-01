Iulia Albu, dezvăluiri despre problemele sale de sănătate. Motivul pentru care vedeta a ajuns pe perfuzii

Sărbătorile de iarnă ale anului care tocmai a trecut au venit la pachet și cu câteva probleme pentru Iulia Albu, care a mărturisit recent că nu s-a putut bucura așa cum se cuvine de perioada plină de „magie”. Invitată în platoul emisiunii Xtra Night Show, Iulia a dezvăluit că a avut nevoie de îngrijire medicală de specialitate.

Iulia Albu, probleme de sănătate în perioada sărbătorilor. Motivul pentru care a ajuns pe perfuzii

Fashion editorul a ajuns la un moment dat și la spital, înainte de Crăciun, medicii ajungând la concluzia că are nevoie de perfuzii. Se pare că întreaga problemă a pornit de la o banală răceală, ale cărei simptome s-au accentuat însă și au avut nevoie de un tratament special. Iulia Albu a recunoscut că aceste probleme de sănătate au împiedicat-o să sărbătorească Crăciunul și Revelionul așa cum ar fi trebuit.

La sfârșitul lunii decembrie, Iulia și-a surprins urmăritorii virtuali cu o imagine din spital. Se întâmpla chiar înainte de Crăciun, când stilista de la Poliția Modei a avut nevoie de perfuzii pentru a se repune pe picioare.

După ce și-a îngrijorat admiratorii, vedeta a dezvăluit abia acum și motivul vizitei la spital. A fost vorba despre o răceală care s-a dovedit a fi suficient de puternică încât să necesite atenția medicilor. În stilul caracteristic, aceasta a povestit cum au decurs lucrurile, în platoul emisiunii anterior menționate.

„Mi-a fost rău. Toată lumea a fost răcită. Cine nu a fost, să vă fie de bine! Să vă stea în gât! Ăștia care am fost răciți nu am avut Sărbători, dar este ok. Am sărbătorit după aceea, pe rit vechi. (..) Am avut perfuzie, mi-au pus-o la spital, după care m-am dus acasă”, a dezvăluit Iulia Albu, la Xtra Night Show, citată de Spynews.

„Peripețiile” Iuliei Albu nu s-au terminat aici însă. Perioada sărbătorilor a fost una cu adevărat încărcată de diverse incidente, unele mai neplăcute, altele mai amuzanate. Vedeta a mai mărturisit că la filmările pentru show-ul de Revelion a alunecat și a căzut, din cauza unor probeme cu ținuta pe care o purta.

