Iulia Albu și fostul soț, într-un nou conflict, după ce bărbatul a primit un diagnostic grav. De la ce a pornit totul

Iulia Albu și Mihai Albu au avut un schimb de replici tăioase în mediul online. Ce și-au transmis cei doi foști soți și ce înțelegere aveau în legătură cu fiica lor.

În luna mai, Mihai Albu anunța că a fost diagnosticat cu o boală nemiloasă, care îi poate pune viața în pericol, și anume, cancer (adenocarcinom- formă malignă) de prostată. El a făcut dezvăluirea după ce fusese deja supus operației de extirpare a prostatei și a ganglionilor locali pentru a-i putea salva viața.

„Deocamdată sunt bine, sunt stabil. O să vedem pe data de 17 iunie, atunci când am de făcut niște analize, iar în urma rezultatelor doctorii o să decidă dacă trebuie să încep ședințele de chimioterapie sau nu. Vedem!”, spunea el, la începutul acestei luni, pentru click.ro.

Deși la acel moment, Iulia Albu și-a arătat susținerea față de fostul soț și i-a urat însănătoșire grabnică, acum a apărut un nou conflict. Fosta concurentă America Express îl acuză pe tatăl fiicei sale că i-a tulburat liniștea adolesentei cu această veste într-un moment extrem de important.

Iulia Albu și Mihai Albu, schimb de replici tăioase în mediul online. Ce și-au transmis cei doi foști soți, deși aveau o înțelegere

Articolul continuă după reclamă

Mikaela, fiica Iuliei și a lui Mihai Albu a susținut în această săptămână probele la Evaluarea Națională. Într-un interviu pentru cancan.ro, Iulia Albu a dezvăluit că fiica lor a avut un an greu, mai ales că a aflat cu câteva luni înainte de acest moment important că tatăl ei a fost operat de cancer.

Vedeta îl acuză pe fostul soț că a tulburat-o pe adolescentă, deși întelegerea lor a fost să nu îi spună despre diagosticul lui.

Citește și: Cum a arătat Mikaela, fiica Iuliei Albu, la banchet. Mama sa i-a împrumutat pantofii: „M-am simțit ca o prințesă”

În urma acestor declarații, Mihai Albu a răbufnit în mediul online și a spus propria lui versiune a poveștii care a pornit un nou conflict între foștii soți.

„I-am promis anul trecut fetiței mele că nu voi mai vorbi public despre mama ei, însă acum sunt nevoit să aduc anumite precizări referitoare la acuzația că “NU AR FI FOST CAZUL” să-i spun Mikaelei despre afecțiunea medicală de care sufăr (ea fiind în clasa a opta și urmând a susține examenul de capacitate) Am aflat de afecțiunea mea la începutul lunii februarie, apoi în lunile martie și aprilie am urmat un protocol de analize, investigații și proceduri invazive care au avut ca finalitate o operație chirurgicală complexă.

Toate aceste luni (februarie, martie și aprilie) am ținut discreție totală asupra afecțiunii, informând doar familia și prietenii foarte apropiați, tocmai în încercarea de a o proteja pe fiica mea în acestă perioadă dificilă. Abia după ce am trecut prin intervenția chirurgicală, respectiv la zece zile după, doar atunci când medicii m-au asigurat că totul este ok, am informat-o pe fiica mea, chiar de Sărbătorile Pascale când a petrecut cu mine, văzându-mă în convalescență (cu tuburi de dren și sondă) Am protejat-o cu toată ființa mea, spunăndu-i doar atunci când am considerat ca ESTE CAZUL! La acel moment deja aflaseră mult prea multe persoane de boala mea, eram sunat chiar de persoane din presă care aflaseră ceva, dar nu aveau confirmări. După ce i-am spus fetiței mele, la câteva zile chiar, am făcut și public anunțul.

Cu siguranță Mikaela a fost afectată de această veste certându-mă câ nu i-am spus încă de la început pentru ca ar fi dorit să fie mai mult lângă mine, i-am explicat care a fost motivul și vă asigur că a înțeles! Fiica mea este foarte bine pregătită pentru examenul de capacitate și sunt convins că va trece cu bine, foștii mei socri s-au ocupat intensiv de pregătirea ei. Probabil mama ei dorește ceva reclamă, doar ce este în “jurată la o emisiune TV”. Mika, tati te iubește mult și este lângă tine!”, a fost mesajul transmis de Mihai Albu pe contul lui de Facebook.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările

Citește și: Iulia Albu și-a implicat fiica în afacerile de familie. La doar 14 ani urmează să facă un pas important

Iar replica Iuliei Albu nu a întârziat să apară. Tot prin intermediul rețelelor sociale, aceasta a făcut un apel la „colegii din presă” să nu dea „curs provocărilor venite din partea fostului soț”.

În toți acești ani am încercat și chiar am reușit, de cele mai multe ori, să mă țin departe de și să nu intru în circul creat de acesta. Da, nu era cazul ca Mikaela să treacă prin această situație, așa cum este preferabil ca niciunui copil să nu i se întâmple asta. Dar aceasta este viața. A căuta cu tot dinadinsul orice mic motiv pentru a porni un scandal, la fel ca a-ți bârfi fosta soție live cu un alt bărbat pe un post TV național, sunt doar semnale ale unei probleme mult mai grave.

De asemenea, amestecarea in această poveste a părinților mei , cu care fostul meu soț nu are nicio legătură, este, de asemenea, ridicolă. Aveți aici linkul cu declarația mea de la momentul 0, declarație care l-a deranjat teribil pe fostul meu soț, fapt pe care îl poate argumenta chiar el.

Fostului meu soț îi urez mai multă maturitate în abordări și mai multă atenție acordată relației cu propria fiică”, a scris vedeta, care a distribuit și postarea de susținere a fostului soț când a anunțat diagnosticul primit.

INFORMARESetările tale privind cookie-urile nu permit afișarea conținutului din această zonă. E necesar să accepți cookie-urile social media pentru afisarea acestui tip de conținut. Modifică setările