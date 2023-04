Iulia Vântur lucrează la un documentar despre viața lui Salman Khan. Ce detalii a oferit vedeta: „Am muncit mult la el”

Iulia Vântur a vorbit, într-un interviu pentru Cancan, despre proiectul la care lucrează de mai bine de un an. Se pare că frumoasa blondină muncește intens și cu simț de răspundere la un documentar despre viața lui Salman Khan, activitate pe care a ținut-o în umbră până acum.

Ce detalii a oferit Iulia Vântur în legătură cu documentarul despre viața lui Salman Khan

Se pare că Iulia Vântur se află pe ultima sută de metri cu pregătirile, dând de înțeles că, în scurt timp, va avea loc și mult așteptata lansare pe piață a documentarului. Vedeta spune că s-a ocupat îndeaproape de material, documentând fiecare aspect din viața iubitului ei, potrivit sursei citate mai sus.

Astfel, frumoasa blondină ar fi realizat peste 60 de interviuri, pe care le-a asamblat, apoi, într-o peliculă care nu va face decât să scoată la iveală detalii ascunse din viața actorului indian.

„Documentarul despre viața lui Salman Khan, pe care l-am făcut, e în editare. Am muncit mult la el. Îi vom face o lansare frumoasă, care, cu siguranță, o să vă placă.”, a declarat Iulia Vântur pentru Cancan.

Cum au arătat primii ani ai Iuliei Vântur în India

Iulia Vântur s-a stabilit în India în urmă cu zece ani. Deși, acum, se bucură de multe realizări pe plan profesional și personal, se pare că, la început, viața blondinei pe meleagurile indiene nu a fost una tocmai roz.

Vedeta a dezvăluit că, la momentul stabilirii în India, greutățile nu au ocolit-o, fiind nevoită să își câștige locul în industrie, deoarece era privită doar ca o „debutantă”.

„Primii ani au fost de descoperiri, fascinații, cunoștințe noi, prieteni. Dar am dat cu capul de multe ori și m-a durut, m-am înverșunat și am încercat să schimb regulile Indiei, până când am înțeles că nimic nu e bun sau rău esențial, că trebuie să am toleranță, deschiderea să văd și dincolo de ce am învățat eu că e potrivit. Au fost multe momente în care am simțit că valoarea nu îmi este recunoscută, că munca pe care am depus-o atâția ani nu cântărește, nu înseamnă nimic. Mi-au trebuit ani de zile, de muncă, de perseverență, în care a trebuit să demonstrez că-mi merit locul în această industrie, că aduc ceva diferit. Sunt oameni cu care am lucrat din prima zi aici și care-mi spun că sunt mândri de evoluția mea. Și ei simt de parcă ar fi propria lor reușită, pentru că au fost alături de mine atunci când mă luptam pentru a-mi depăși barierele.”, a povestit Iulia Vântur pentru revista Viva.

